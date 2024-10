Farmaci per la cura del cancro al seno: quali sono?

Farmaci per la cura del cancro al seno

Come per tutte le altre forme di cancro, la prognosi è fortemente influenzata dallo stadio di avanzamento in cui viene diagnosticato il tumore; in parole semplici, più tardi viene diagnosticato il cancro, più probabilità ci sono che la paziente non superi la malattia.

Ecco perché già dai primi sintomi è doveroso rivolgersi immediatamente al medico.

Il trattamento per il cancro al seno include:

Radioterapia: per distruggere il tessuto canceroso.

Chirurgia: per la rimozione del tessuto neoplastico (rimozione parziale o totale del seno).

Chemioterapia: assunzione di farmaci chemioterapici, mirati per la distruzione delle cellule maligne. In genere, il trattamento chemioterapico segue l'intervento chirurgico: la somministrazione del farmaco avviene per via endovenosa o per via orale o entrambi. I farmaci più utilizzati in terapia per il trattamento del cancro al seno sono i citotossici e gli antagonisti ormonali.

Immunoterapia con uso di anticorpi monoclonali.

Farmaci antitumorali per il trattamento del cancro al seno

Nella chemioterapia antitumorale del tumore al seno, fra i farmaci che si possono impiegare ricordiamo:

In funzione della fase in cui si trova il tumore, l'oncologo deciderà quale principio attivo è meglio impiegare.

Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, nel trattamento del cancro al seno è possibile ricorrere a principi attivi quali ad esempio:

Bevacizumab , generalmente in associazione ad altri antitumorali come paclitaxel o capecitabina;

, generalmente in associazione ad altri antitumorali come paclitaxel o capecitabina; Trastuzumab, in monoterapia o in terapia di associazione, ad esempio, con paclitaxel, docetaxel o ad un inibitore dell'aromatasi.

Nel trattamento del carcinoma mammario HER2-positivo, inoltre, è possibile ricorrere anche all'uso di farmaci quali il lapatinib e il tucatinib, generalmente in associazione ad altri farmaci come trastuzumab o capecitabina.