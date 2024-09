Farmaci per la bronchite

Farmaci per la bronchite batterica

Quando la causa della bronchite è riconducibile ad infezioni di natura batterica, il medico può ricorrere alla terapia antibiotica per la sua cura. Fra i principi attivi che si possono impiegare in questo senso ricordiamo:

Penicilline come l'amoxicillina;

Macrolidi come l'eritromicina;

Cefalosporine come la cefixima;

Tetracicline come la doxiciclina;

Ecc.

Il medico può poi decidere di prescrivere farmaci per contrastare sintomi come tosse, dolori e febbre. Nel primo caso, può ricorrere all'uso di espettoranti, mentre per contrastare dolori e febbre, può decidere id prescrivere farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e antipiretici.

Per approfondire:

Farmaci per la bronchite virale

Generalmente, per la cura della bronchite virale è previsto il riposo, una corretta idratazione e il ricorso ad eventuali farmaci sintomatici, come farmaci per calmare la tosse, FANS e antipiretici come il paracetamolo.

Normalmente, non si effettuano terapie farmacologiche a base di antivirali.

Farmaci per la bronchite cronica

Il primo passo da compiere nella cura della bronchite cronica consiste nell'individuarne le cause ed eliminarle (ad esempio, fumo, esposizione ad inquinanti, ecc.). Dopodiché, il paziente dovrà stare a riposo e assicurarsi il giusto grado di idratazione epr favorire il processo di guarigione.

Nel contempo, il medico può prescrivere la somministrazione di farmaci broncodilatatori per facilitare la respirazione e farmaci espettoranti per favorire l'espulsione del muco in eccesso che può essersi creato.

Per approfondire:

Farmaci per la bronchite grave

Nel caso in cui la bronchite si manifesti o si complichi in una forma severa potrebbe essere necessario il ricovero ospedaliero. In questo contesto, al paziente potrebbero essere somministrati farmaci antinfiammatori steroidei, ossia farmaci corticosteroidi.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario ricorrere anche all'ossigenoterapia.