Farmaci

Non esistono farmaci per trattare l'autismo.

I trattamenti che si possono intraprendere sono di supporto e mirano a ridurre , per quanto possibile, i sintomi indotti dal disturbo o a trattare.

Molto importanti sono le terapie cognitivo-comportamentali, la terapia familiare e gli interventi educativi. Queste strategie terapeutiche, infatti, cercano di migliorare le capacità comunicative e le abilità sociali e comportamentali dei pazienti.

Il trattamento farmacologico, invece, quandonecessario, è generalmente finalizzato alla cura di eventuali disturbi associati (come l'epilessia o la sindrome da deficit di attenzione e iperattività) e al miglioramento di sintomi quali i l'irritabilità e l'aggressività (per i quali, solitamente, il medico ricorre all'uso di farmaci antipsicotici).

Per il trattamento dei disturbi del sonno associati all'autismo, invece, può essere utile l'assunzione di melatonina (da utilizzarsi solo dietro consiglio medico e comunque solo dopo aver consultato questa figura sanitaria).

NOTA BENE Di seguito sono riportati alcuni dei farmaci che si possono usare nel trattamento dei sintomi e dei disturbi eventualmente associati all'autismo. Le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo. La scelta di intraprendere un determinato trattamento farmacologico o meno, così come la scelta del tipo di farmaco da usare e la sua posologia spettano solo ed esclusivamente al medico che ha in cura il paziente. Per qualsiasi dubbio, pertanto, rivolgersi sempre al medico.

Metilfenidato

Il metilfenidato è un principio attivo a struttura benzil-piperidinica che possiede indicazioni specifiche per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) che può associarsi all'autismo.

Per espletare la sua azione terapeutica viene somministrato per via orale.

Farmaci Antiepilettici

I farmaci antiepilettici vengono impiegati nel trattamento dellìaepilessia che può eventualmente manifestarsi nei pazienti autistici.

Fra i diversi farmaci che si possono impiegare ricordiamo il sodio valproato. Questo principio attivo svolge un'azione anticonvulsivante ed è disponibile per la somministrazione orale. Nei bambini risulta particolarmente indicato l'utilizzo della soluzione orale o del granulato per soluzione orale.

Per ulteriori informazioni riguardanti la terapia dell'epilessia, si rimanda all'articolo dedicato "Farmaci per la Cura dell'Epilessia".

Farmaci Antipsicotici

Se lo ritiene necessario, il medico può prescrivere la somministrazione di farmaci antipsicotici per trattare irritabilità e aggressività che possono manifestarsi in pazienti autistici.

Il principio attivo maggiormente impiegato in questi casi è il risperidone, un antipsicotico atipico disponibile in diverse forme farmaceutiche adatte a diverse vie di somministrazione.

Per approfondire: