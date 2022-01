Il dolore - in certi casi descritto come sordo e profondo - è considerato il sintomo più precoce dell'artrosi. Lo stimolo doloroso viene solitamente peggiorato con gli sforzi e tende a migliorare col riposo, ma col passare del tempo diviene costante.

Farmaci per la Cura dell'Artrosi

Purtroppo, l'artrosi non può essere curata definitivamente. I principali obiettivi del trattamento consistono nell'alleviare il dolore, favorire il mantenimento della mobilità articolare e ottimizzare la funzione delle articolazioni.

Devono essere incoraggiati approcci non farmacologici, quali l'educazione del paziente, la riduzione del peso corporeo in sogetti in sovrappeso ed obesi, l'esercizio fisico costante, al fine di mantenere una buona mobilità articolare, e la riabilitazione. A Questo proposito, sono molto utili gli esercizi per la forza muscolare, la flessibilità e la resistenza.

Al programma fisico di cui sopra si può aggiungere una terapia farmacologica se il medico lo ritiene necessario e/o il ricorso a terapie aggiuntive e sperimentali, quali ad esempio, la massoterapia o l'agopuntura.

Infine, nei casi in cui tutti gli altri approcci falliscano, il medico potrebbe ritenere opportuno ricorrere alla terapia chirurgica.

NOTA BENE Di seguito sono riportati alcuni dei farmaci maggiormente impiegati nella terapia contro l'artrosi; tuttavia, spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura. Pertanto, prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto per contrastare i sintomi dell'artrosi, è opportuno il consulto preventivo con il proprio medico.

Paracetamolo

Il paracetamolo è un principio attivo dotato di azione antipiretica ed analgesica che può rivelarsi utile per ridurre il dolore causato dall'artrosi.

FANS

Se i pazienti manifestano dolore refrattario e segni d'infiammazione, è altresì possibile che il medico ricorra alal prescrizione di FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei), inclusi gli inibitori selettivi della COX-2 o coxibi.

Se lo ritiene necessario, il medico può associare il trattamento con FANS al trattamento con altri analgesici come gli oppioidi. Tuttavia, è bene precisare che questi utlimi possono portare alal comparsa di confusione nei pazienti anziani, per tale ragione, si cerca di limitarne il più possibile l'impiego.

I FANS possono essere assunti per via orale, ma è possibile ricorrere anche a formulaizoni per uso topico (ad esempio, creme o gel dermatologici) che si rivelano utili soprattutto per l'artrosi che interessa articolazioni superficiali, come quelle di mani e ginocchia.

Corticosteroidi

I farmaci corticosteroidi per uso orale, per quanto potenti antinfiammatori, non devono essere utilizzati in maniera cronica e vanno assunti - come del resto qualsiasi altro farmaco - solo ed esclusivamente se prescritti dal medico.

Per quel che riguarda le infiltrazioni intrarticolari di corticosteroidi, queste possono contribuire ad alleviare il dolore a breve termine e ad aumentare la flessibilità in alcuni apzienti; di contro, tali infiltrazioni somministrate frequentemente contribuiscono ad aumentare il rischio di danneggiamento e perdita della cartilagine.

Infiltrazioni di Acido Ialuronico

Anche le infiltrazioni intraarticolari di acido ialuronico possono contribuire a ridurre il dolore nei pazienti che soffrono di artrosi. Tuttavia, l'efficacia di questo tipo di infiltrazioni in presenza di casi gravi sembra essere limitata, perciò di solito non vengono effettuate se non nel caso in cui tutti gli altri possibili tarttamenti si siano rivelati inefficaci.

Si segnala, inoltre, che le infiltrazioni intrarticolari con acido ialuronico non sono generalmente raccomandate in caso di artrosi alle spalle e alle anche.

Anche in questo caso, perciò, si tratta di un approccio non di prima linea.

Condroprotettori

Alcuni sugerisocno anche l'uso di controprotettori - come la glucosamina solfato o la condroitina solfato - per conferire sollievo dal dolore e rallentare il deterioramento dell'articolazione tipico dell'artrosi. Tuttavia, i dati in merito ad efficacia e utilità di un simile approccio sono contrastanti e oggetto di dibattito.