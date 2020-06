Artrite Psoriasica - Farmaci per la Cura dell'Artrite Psoriasica

L' artrite psoriasica può essere suddivisa in diverse categorie, in funzione delle articolazioni coinvolte.

La causa esatta dell'insorgenza dell'artrite psoriasica non è ancora nota. Tuttavia, sembra che alla base di questa patologia vi sia una risposta autoimmune nei confronti delle proprie articolazioni in individui che già possiedono una certa predisposizione genetica. Inoltre, anche la componente familiare sembra avere un ruolo nello sviluppo della malattia.

Farmaci per la Cura dell'Artrite Psoriasica

Quali Farmaci si utilizzano nel trattamento dell'Artrite Psoriasica?

Il trattamento farmacologico che si può intraprendere nei confronti dell'artrite psoriasica è mirato, sostanzialmente, a controllare i sintomi indotti dalla malattia e a prevenirne il peggioramento.

Naturalmente, il tipo di strategia terapeutica che il medico decide di intraprendere varia in funzione della forma di artrite psoriasica di cui si soffre, della sua gravità e della risposta del paziente alla terapia stessa.

Le forme più lievi possono essere tenute sotto controllo mediante la somministrazione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). In alternativa, quando i FANS non sono efficaci si possono impiegare farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD); se anche questi ultimi non si rivelano utili, si può ricorrere all'uso di modificatori della risposta biologica (MRD).

In alcuni casi, inoltre, il medico potrebbe anche valutare il ricorso a infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi.

La chirurgia viene impiegata solo quando si presenta la necessità di sostituire articolazioni gravemente danneggiate dalla malattia.

Inoltre, va ricordato che negli individui affetti da artrite psoriasica, l'attività fisica è molto importante per prevenire l'insorgenza di rigidità e debolezza muscolare. Accanto a una regolare attività motoria, è anche fondamentale adottare uno stile di vita sano.

NOTA BENE Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro l'artrite psoriasica e alcuni esempi di specialità farmacologiche; tuttavia, le informazioni qui riportate hanno solo fine illustrativo. Spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del paziente e alla sua risposta alla cura.

FANS

Grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e analgesiche, i FANS - Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei - possono essere utili nel controllo delle forme più lievi di artrite psoriasica.

Fra i diversi principi attivi che si possono impiegare, ricordiamo:

Antireumatici modificanti la malattia (DMARD)

Nei casi più gravi di artrite psoriasica e/o nel caso in cui il trattamento con FANS si sia rivelato inefficace, il medico può decidere di prescrivere farmaci antireumatici modificanti la malattia. Questa categoria di medicinali comprende diversi principi attivi (chimicamente non correlati tra loro) il cui scopo è quello di rallentare la progressione della malattia.

Fra i principi attivi appartenenti a questo gruppo, ricordiamo:

Ciclosporina : è un farmaco immunosoppressore disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte a differenti vie di somministrazione, fra cui quella orale e quella parenterale. La quantità esatta di ciclosporina da utilizzarsi deve essere stabilita dal medico su base individuale per ogni paziente.

: è un farmaco immunosoppressore disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte a differenti vie di somministrazione, fra cui quella orale e quella parenterale. La quantità esatta di ciclosporina da utilizzarsi deve essere stabilita dal medico su base individuale per ogni paziente. Metotrexato : il metotrexato è disponibile in fomre farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale e per via intramuscolare, sottocutanea ed endovenosa. I medicinali a base di metotrexato dovrebbero essere somministrati da medici o comunque da personale specializzato, a maggior ragione se si utilizzano alte dosi. Ad ogni modo, attenersi alle indicazioni fornite dal medico.

: il metotrexato è disponibile in fomre farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale e per via intramuscolare, sottocutanea ed endovenosa. I medicinali a base di metotrexato dovrebbero essere somministrati da medici o comunque da personale specializzato, a maggior ragione se si utilizzano alte dosi. Ad ogni modo, attenersi alle indicazioni fornite dal medico. Sulfasalazina : è disponibile in formulaizoni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale. La dose di farmaco da assumere verrà stabilita dal medico e gradualmente modificata fino al raggiungimento del dosaggio di mantenimento ottimale per ciascun paziente.

: è disponibile in formulaizoni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale. La dose di farmaco da assumere verrà stabilita dal medico e gradualmente modificata fino al raggiungimento del dosaggio di mantenimento ottimale per ciascun paziente. Leflunomide: la leflunomide è disponibile per la somministrazione orale. Solitamente, il trattamento inizia con una dose relativamente elevata (stabilita dal medico) che verrà poi abbassata per raggiungere la dose di mantenimento ideale.

Modificatori della risposta biologica (MRB) - Farmaci Biologici

I modificatori della risposta biologica che vengono impiegati nella cura dell'artrite psoriasica sono inibitori del TNF-α (ossia, il fattore di necrosi tumorale α umano).

Questi farmaci vengono somministrati per via parenterale solo sotto la supervisione di un medico specializzato nell'utilizzo di questa tipologia di farmaci.

Di solito, i modificatori della risposta biologica vengono impiegati se la terapia con i DMARD si è mostrata inefficace.

Fra i vari farmaci che si possono impiegare, ricordiamo:

L' infliximab ;

; L' adalimumab ;

; Il golimumab ;

; L' etanercept ;

; Il certolizumab.

Più di recente, sono stati introdotti anche altri farmaci biologici come l'ustekinumab e il secukinumab.

Corticosteroidi

Talvolta, il medico potrebbe decidere di ricorrere al trattamento temporaneo con corticosteroidi per via intra-articolare. Questi medicinali, infatti, sono potenti antinfiammatori che possono essere utili nel trattamento dell'artrite psoriasica. Tuttavia, la loro somministrazione per via intra-articolare è un'operazione estremamente delicata che deve essere effettuata solo da personale specializzato, poiché vi è il rischio di provocare danni, o peggio, la rottura dei tendini presenti in corrispondenza dell'articolazione.

Fra i diversi corticosteroidi che si possono impiegare a questo scopo, ricordiamo il metilprednisolone (Depo-Medrol®). L'esatta quantità di medicinale da somministrare verrà stabilita dal medico, in funzione dell'articolazione colpita e della gravità della malattia.