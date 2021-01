Definizione

Che cos'è l'Ansia?

L'ansia è una tensione psico-fisica che, il più delle volte, affonda le proprie radici nell'irrazionale. Talvolta, però, l'ansia ha una base ben precisa e cresce dal desiderio di superare un ostacolo che, agli occhi dell'individuo, pare insormontabile.

Va comunque precisato che non sempre l'ansia è considerata "anomala", in quanto in alcune occasioni essa può considerarsi un fenomeno del tutto fisiologico. Per tale ragione si distingue l'ansia cossiddetta normale da quella che invece assume una connotazione patologica. Quest'ultimo caso prevede il ricorso a specifici e mirati trattamenti, se il medico lo ritene necessario, anche di tipo farmacologico.