Che cos'è l'ansia?

L'ansia può essere descritta come uno stato psichico caratterizzato da una sensazione di preoccupazione intensa e/o di paura che può essere ricondotto ad un mancato adattamento a particolari situazioni che generano stress nell'individuo stesso.

Per quanto sia una condizione non piacevole, va precisato che non sempre l'ansia è considerata "anomala", in quanto in alcune occasioni essa può considerarsi un fenomeno del tutto fisiologico. Per tale ragione si distingue l'ansia normale da quella che invece assume una connotazione patologica. Quest'ultimo caso prevede il ricorso a specifici e mirati trattamenti, se il medico lo ritene necessario, anche di tipo farmacologico.

Per approfondire: