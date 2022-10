In alcuni casi, l'anisakiasi tende ad autorisolversi e l'individuo ospite guarisce da solo nel giro di qualche settimana, eventualmente assumendo farmaci o ricorrendo a trattamenti sintomatici e di supporto che lo aiutino a contrastare i sintomi causati dalla parassitosi.

In altri in casi, invece, si rende necessaria la rimozione del parassita dal tratto gastrointestinale del paziente, a maggior ragione se le larve hanno provocato una grave ostruzione a livello dell'intestino tenue.

La rimozione delle larve di Anisakis può avvenire sia attraverso l'intervento chirurgico, sia per via endoscopica. Dove possibile, generalmente, si preferisce rimuovere i parassiti attraverso quest'ultimo metodo di asportazione.

In alcuni pazienti, però, è possibile eliminare i nematodi attraverso una terapia a base di albendazolo (un farmaco antiparassitario), evitando in questo modo il ricorso alla chirurgia.

Ad ogni modo, il trattamento farmacologico non sempre è efficace e l'unico metodo risolutivo per l'anisakiasi resta l'asportazione endoscopica o la rimozione chirurgica delle larve.

L'albendazolo (Zentel®) è un farmaco antiparassitario - più precisamente un antielmintico - che può essere impiegato per il trattamento delle infestazioni da nematodi, come, appunto, l'anisakiasi.

È un farmaco disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse. La dose di albendazolo abitualmente impiegata negli adulti è di 400 mg, da assumersi una o due volte al giorno, secondo il parere del medico.

Va ricordato che i pazienti anziani e i pazienti affetti da insufficienza epatica e/o renale devono essere attentamente monitorati, sia prima, sia durante il trattamento con il farmaco.

Inoltre, il farmaco non deve essere utilizzato in gravidanza e durante l'allattamento.

NOTA BENE

Le informazioni sui farmaci per il trattamento dell'anisakiasi qui riportate non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia farmaco contro l'anisakiasi e contro le larve di Anisakis.

Il farmaco sopra riportato è quello che può essere impiegato nel trattamento dell'anisakiasi, tuttavia, il suo impiego non sempre è efficace ed utile per tutti i pazienti. Le informazioni riportate, pertanto, hanno solo fine illustrativo . Spetta al medico scegliere l'approccio terapeutico più indicato per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura.

Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico.