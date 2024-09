Afte in bocca farmaci: quali sono utili?

Le afte in bocca possono regredire anche senza trattamenti o farmaci specifici; nonostante ciò è possibile applicare localmente medicinali per velocizzarne la guarigione.

Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o prodotto per la cura delle afte in bocca. Spetta al medico o allo specialista, infatti, stabilire quale trattamento è meglio intraprendere per ciascun paziente, sia sulla base della gravità della malattia, che sulla base dello stato di salute generale del paziente e della sua risposta allo stesso trattamento.

Ad ogni modo, per trattare le afte in bocca e trarre sollievo dalla sintomatologia da esse indotta, il medico può indirizzare il paziente verso l'uso di prodotti o formaci, quali:

Chiaramente, quando la comparsa delle afte in bocca è spia di una patologia, è necessario l'intervento del medico per l'accertamento diagnostico, al fine di individuare e curare, quando possibile, la malattia che vi si pone alle origini.

Dal momento che le afte in bocca tendono a regredire spontaneamente nell'arco di una manciata di giorni, in linea di massima si tende a scartare l'opzione terapica farmacologica, lasciando fare il suo corso alla lesione.

Consigli utili per favorire la cura delle afte in bocca

Parallelamente alle eventuali terapie farmacologiche per la cura delle afte in bocca, è consigliato seguire alcuni semplice accorgimenti per prevenirne la formazione o per accelerane la guarigione:

Utilizzare uno spazzolino a setole morbide;

Porre particolare attenzione alla pulizia dei denti: un utilizzo particolarmente energico dello spazzolino può, infatti, accentuare la lesione, rompere la piaga e prolungare i tempi di rimarginazione;

Bere con una cannuccia per evitare che i liquidi vengano a contatto con le afte;

Limitare i cibi salati, piccanti e acidi, che peggiorano il dolore e il fastidio creato dalle afte alla bocca.

