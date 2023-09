Che cos'è la BPCO?

La BPCO - acronimo di BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva - è una patologia respiratoria di carattere cronico e dall'evoluzione subdola, in quanto dapprima si mostra asintomatica per poi evolvere in maniera lenta e progressiva fino alla comparsa di una grave sintomatologia che, se non trattata, può avere conseguenze estremamente gravi per il paziente.

I pazienti affetti da BPCO presentano sintomi respiratori persistenti e una limitazione al flusso di aria ai polmoni.