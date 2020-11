etichette alimentari

Orientarsi nella scelta delle numerose acque minerali presenti in commercio non è cosa facile. Le etichette poste sui contenitori rappresentano a tal proposito un valido aiuto. L'etichetta identifica in modo univoco tutti gli elementi e le caratteristiche di un'acqua minerale. Non è sempre facile però interpretare correttamente i dati forniti da questa sorta di "banca dati"