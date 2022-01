In piedi schiena e testa ben appoggiate al muro

Bacino in retroversione (ruotato in avanti) in modo da far aderire completamente la zona lombare alla parete; piedi in avanti

Lentamente scendere fino a formare un angolo di 90° tra cosce e gambe

Durante la discesa mantenere la schiena appoggiata evitando di inarcare la zona lombare

Rimanere in questa posizione per 10-20 secondi e rialzarsi lentamente