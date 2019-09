« introduzione: ginnastica per il mal di schiena

Esercizi per il Mal di Schiena: Quali Sono?

Il primo esercizio per il mal di schiena è quello di sforzarsi di ascoltare il buon senso, consultando il parere di un medico prima di iniziare gli allenamenti. Non si tratta di un consiglio di routine, ma di una vera e propria raccomandazione, atta ad accertare che non sussistano controindicazioni alla pratica sportiva.

A chiunque si approcci per la prima volta a questi esercizi, si consiglia di prendere in considerazione l'idea di affidarsi a un personal trainer qualificato, affinché lo possa seguire nella pratica esecutoria.

Le esercitazioni proposte in questo articolo rappresentano un'indicazione generale utile soltanto ai casi di mal di schiena dovuti a debolezze o eccessive contratture muscolari (laddove il mal di schiena sia una conseguenza di ernie discali, protrusioni o altri problemi ai dischi intervertebrali, è fondamentale rivolgersi a un medico esperto in materia e seguire le sue indicazioni).

Esercizi di Allungamento (Stretching)

Spesso, chi segue un programma specifico per migliorare la salute della schiena non attribuisce la giusta importanza agli esercizi di allungamento. Ciò è dovuto, con molta probabilità, al fatto che questi esercizi di stretching costituiscono la parte finale della seduta, risultando così, erroneamente, un'attività fisica della seduta di secondaria importanza.

In realtà, il ruolo di questi esercizi è a dir poco fondamentale. Per prevenire il mal di schiena, infatti, è importante riacquisire l'elasticità perduta senza limitare le attenzione al solo miglioramento della sola forza muscolare. Questa tipologia di allenamento consente di alleviare le tensioni e migliorare l'elasticità della muscolatura paravertebrale e lombare. Soprattutto nel primo periodo, quando l'infiammazione ed il dolore non si sono ancora risolti del tutto, l'attività fisica dovrebbe basarsi quasi esclusivamente sugli esercizi di scarico e decompressione della colonna.

Gli esercizi proposti non necessitano di attrezzi particolari e possono essere eseguiti sia in palestra sia a casa propria.