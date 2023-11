Quando si parla di mal di schiena si tende a generalizzare, come se le varie forme di dolore provenissero dalla stessa ragione eziologica. Non è così. Certo, esistono delle prevalenze statistiche (ad es., la lombalgia costituisce la manifestazione più comune), ma la diagnosi e il riconoscimento delle cause specifiche non possono essere lasciati al caso. Un buon fisioterapista è in grado di individuare "il distretto interessato" e "perché fa male". Se il problema è di natura funzionale, para-fisiologico, talvolta anche un buon personal trainer può essere di aiuto. Egli è difatti capace di individuare la debolezza e/o la rigidità di certi distretti. C'è inoltre da dire che i mal di schiena lievi e moderati sono, di solito, cronici; o comunque, si ripropongono numerose volte nell'anno. In tutti questi casi, inserire un protocollo di ginnastica preventiva e conservativa offre quasi sempre buoni risultati. In questo esercizio scopriremo meglio quali esercizi inserire, con l'obbiettivo di ridurre l'incidenza e l'intensità del mal di schiena. Shutterstock

Ho mal di schiena: cosa posso fare? in generale, se hai mal di schiena dovresti recarti dal medico di base, se il dolore è tanto intenso da divenire invalidante e richiedere l'uso farmacologico, e dal fisioterapista, per una diagnosi e una terapia specifici. Ma come capire se il problema è grave? Di solito, se il problema è grave, sono molto importanti anche i sintomi. A prescindere dall'intensità del dolore, la gravità della situazione aumenta quando compaiono alterazioni riconducibili alle compressioni del midollo spinale e delle radici nervose: dolore irradiato, perdita di forza, parestesie e insensibilità, alterazioni della motilità viscerale ecc. In questi casi, è bene recarsi immediatamente al pronto soccorso. In tutti gli altri casi, a prescindere dall'intensità del mal di schiena e del tempo che ci vorrà per guarire, di solito il problema non è urgente. Se il dolore è di tipo invalidante, di solito è consigliato il riposo totale per qualche giorno. Talvolta viene tollerato esclusivamente lo scarico totale, ovvero la quasi immobilità. Dopo di ché, è bene riprendere i movimenti gradualmente; rimanendo totalmente a riposo, si rischia infatti di peggiorare la situazione e posticipare la ripresa. In questa prima fase possono essere di aiuto farmaci antinfiammatori, miorilassanti e antidolorifici, così come la terapia col calore; ma saranno gli specialisti a valutare il caso. E siamo finalmente giunti al momento in cui possiamo attivamente migliorare la condizione della nostra schiena. Se la sintomatologia è gestibile, via libera (ma in modo progressivo) ad esercizi di mobilità e flessibilità (stretching), e anche di potenziamento. Vediamo quelli essenziali.