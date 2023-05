Ginnastica per il Mal di Schiena: Come Prevenirlo

Cos'è il Mal di Schiena

Chi almeno una volta nella vita non ha sofferto di mal di schiena?

Secondo alcune statistiche, almeno 9 persone su 10 possono testimoniare di aver sperimentato, almeno una volta nella vita, dolore alla schiena.

Ma cosa si intende esattamente per mal di schiena?

Generalmente, si fa riferimento a una condizione dolorosa che interessa la zona lombare, ossia la bassa schiena.

Non a caso, anche se non è corretto, c'è la tendenza a identificare il mal di schiena con la lombalgia, cioè il dolore lombare.

Non sarebbe corretto, in quanto la schiena è formata anche da un tratto cervicale, da uno toracico e da uno sacrale-coccigeo; tuttavia, il dolore a livello lombare è decisamente più diffuso di sintomatologie in altre sedi, ragion per cui nell'immaginario comune il mal di schiena è la lombalgia.

Chiunque può soffrire di mal di schiena: uomini, donne, persone giovani, anziani, individui di ogni ceto sociale.

Prima causa di assenza dal lavoro nei Paesi Occidentali, il mal di schiena può manifestarsi in tanti modi: a volte, è un dolore che si risolve in pochi giorni; altre volte, è protagonista di recidive (molte volte inaspettate) o di una cronicizzazione; può essere fortemente debilitante oppure un fastidio sopportabile, ma persistente.

Perché viene Mal di Schiena?

Shutterstock

La lombalgia è anche una malattia dalle mille cause e sfaccettature.

Studi scientifici hanno evidenziato, infatti, che il mal di schiena può originare dall'alterazione o lesione anche di una sola delle oltre ottocento microstrutture che stringono rapporti con la colonna vertebrale.

Tali alterazioni/lesioni possono interessare dischi intervertebrali, legamenti, muscoli, nervi, articolazioni od ossa, tutte strutture innervate che proprio per questo possono evocare dolore.

È vero anche, però, che, alle volte, queste alterazioni/lesioni possono essere del tutto asintomatiche e non causare alcun tipo di dolore.

In genere, gli esperti parlano del mal di schiena come di una patologia multifattoriale, per sottolineare che l'origine del dolore è legata a numerosi fattori interdipendenti che possono interessare la sfera fisica, psicologica e sociale.

Spesso sottovalutati, l'aspetto sociale e quello psicologico hanno, in realtà, un ruolo molto importante nella comparsa della caratteristica sintomatologia dolorosa.

Grazie a un meccanismo nervoso riflesso, infatti, stress, ansia e altri problemi psicologici (es: delusioni in ambito lavorativo, sentimentale ecc.) possono incrementare il normale tono muscolare; questo eccesso di tensione, riducendo la vascolarizzazione e l'elasticità della muscolatura paravertebrale, contribuisce alla comparsa del dolore alla bassa schiena.

Quanto detto sulle cause del mal di schiena, porta a concludere, pertanto, che, quando il mal di schiena pregiudica la qualità della vita (per durata, per sintomi debilitanti, per carattere cronico ecc.), è fondamentale il consulto e l'intervento di un medico specialista.

Il ruolo del clinico è quello di analizzare i sintomi (cosa li peggiora, cosa li attenua, in che momento della giornata compaiono, cosa li ha scatenati ecc.) e risalire ai possibili fattori causali (difficile stabilirli con certezza), così da pianificare un percorso terapeutico appropriato e su misura del paziente.

Molto spesso, la gestione del mal di schiena è multidisciplinare, cioè chiama in causa varie figure professionali, tra cui medico (ortopedico o fisiatra), fisioterapista e laureato in scienze motorie.

Sotto l'aspetto fisico, l'insorgenza del mal di schiena è, nella maggior parte dei casi, da imputarsi a un declino delle condizioni appunto fisiche, che sfocia in una riduzione della tolleranza al carico dei tessuti della schiena; questo vuol dire che il rachide si indebolisce ed è più suscettibile allo stress prodotto dal movimento (sollevamento di un peso, lunga camminata ecc.).

Ciò è il motivo per cui la schiena soffre a causa della sedentarietà, mentre sta bene quando è sottoposta a stimoli graduali e tollerabili per quelle che sono le sue capacità (N.B: anche i tessuti della schiena si adattano allo sforzo, ragion per cui con il tempo sono in grado di sopportare stimoli sempre più intensi).

Per approfondire: