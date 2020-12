Gli esami del sangue sono analisi importanti per valutare lo stato di salute generale del nostro organismo. Queste indagini vengono utilizzate, infatti, per verificare che gli organi svolgano correttamente le loro normali funzioni. Anomalie significative di una o più popolazioni delle cellule del sangue e/o di marcatori specifici possono indicare la presenza di una o più patologie.

Quali Sono e Come Interpretarli

I test di routine eseguiti su campioni ematici più comunemente comprendono:

Emocromo (o Esame Emocromocitometrico)

L'EMOCROMO è una delle analisi del sangue più eseguite, poiché i suoi risultati contribuiscono a tenere sotto controllo lo stato di salute generale di una persona.

Detto anche esame emocromocitometrico, questo test consiste nella valutazione dei diversi parametri che si riferiscono ai principali componenti del sangue:

Emoglobina (Hb) : è una proteina che si trova all'interno dei globuli rossi. L'emoglobina svolge una funzione fondamentale: quella di trasportare l'ossigeno dai polmoni ai tessuti in tutti i distretti del corpo. Nel suo viaggio di ritorno nel sangue venoso, l'emoglobina trasporta, invece, anidride carbonica ai polmoni, dai quali questa viene espulsa con l'aria espirata. Per questo motivo, è importante che la sua quantità sia valutata con attenzione: la sua carenza comporta uno stato di anemia, oltre a debolezza e vari altri disturbi. Esistono, poi, diversi difetti a carico dei geni della globina e dell'eme. Questi possono dare origine a malattie come talassemia e porfiria.

: è una proteina che si trova all'interno dei globuli rossi. L'emoglobina svolge una funzione fondamentale: quella di trasportare l'ossigeno dai polmoni ai tessuti in tutti i distretti del corpo. Nel suo viaggio di ritorno nel sangue venoso, l'emoglobina trasporta, invece, anidride carbonica ai polmoni, dai quali questa viene espulsa con l'aria espirata. Per questo motivo, è importante che la sua quantità sia valutata con attenzione: la sua carenza comporta uno stato di anemia, oltre a debolezza e vari altri disturbi. Esistono, poi, diversi difetti a carico dei geni della globina e dell'eme. Questi possono dare origine a malattie come talassemia e porfiria. Ematocrito : proporzione del volume di sangue occupata dagli eritrociti. Quest'esame viene indicato come parte di esami di routine o quando il medico sospetta che il paziente sia affetto da anemia (basso ematocrito) o policitemia (alto ematocrito), oltre che per valutare lo stato di idratazione.

: proporzione del volume di sangue occupata dagli eritrociti. Quest'esame viene indicato come parte di esami di routine o quando il medico sospetta che il paziente sia affetto da anemia (basso ematocrito) o policitemia (alto ematocrito), oltre che per valutare lo stato di idratazione. Indici corpuscolari : è l'analisi delle caratteristiche fisiche (forma e dimensioni) dei globuli rossi e delle piastrine, indicate da parametri tipicamente inclusi nelle analisi del sangue come parte dell'emocromo: MCV (volume corpuscolare medio) è la misura delle dimensioni medie dei globuli rossi; MCH (contenuto cellulare medio di emoglobina) è il calcolo della quantità media di Hb eritrocitaria trasportante ossigeno; MCHC (concentrazione cellulare media di emoglobina) è la percentuale media di emoglobina dentro i globuli rossi; RDW (ampiezza della distribuzione dei globuli rossi) è un indice eritrocitario che misura la variabilità delle dimensioni dei globuli rossi nel sangue periferico. MPV (volume piastrinico medio) è un parametro che indica la dimensione media delle piastrine.

: è l'analisi delle caratteristiche fisiche (forma e dimensioni) dei globuli rossi e delle piastrine, indicate da parametri tipicamente inclusi nelle analisi del sangue come parte dell'emocromo:

VES (velocità di eritrosedimentazione)

La VES è un indice infiammatorio con il quale viene misurata la velocità con cui gli eritrociti (globuli rossi) di un campione di sangue - reso incoagulabile - sedimentano sul fondo della provetta che lo contiene. Il parametro viene espresso in millimetri di sedimento prodotto in un'ora e fornisce informazioni generali circa la presenza o l'assenza di un'infiammazione e misura indirettamente il grado di questo stato nell'organismo. Occorre precisare che la VES è un indice aspecifico (cioè generico) e deve essere interpretato nel contesto di altre indagini cliniche mirate. In altre parole, il riscontro di un valore elevato non deve indurre preoccupazione, se altri parametri risultano nella norma.

Fibrinogeno

Il fibrinogeno è un fattore essenziale per la coagulazione del sangue; prodotto dal fegato e viene rilasciato in circolo in caso di necessità. Quando c'è una ferita ed inizia il sanguinamento, si forma un coagulo attraverso una serie di passaggi (emostasi); in uno degli ultimi step, il fibrinogeno solubile viene convertito in filamenti di fibrina insolubili che si intrecciano tra loro formando una rete che si stabilizza ed aderisce al sito danneggiato fino alla guarigione.

Il test del fibrinogeno è parte delle indagini relative ad un possibile difetto della coagulazione o di ipercoagulabilità (episodi trombotici). Quest'indagine permette, in particolare, di valutare la concentrazione e la funzionalità del fibrinogeno. L'esame viene utilizzato, inoltre, per determinare il rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare.

Glicemia

La glicemia è un test che si esegue per capire se la concentrazione di glucosio nel sangue rientra nell'intervallo di normalità. Pertanto, l'esame risulta utile per lo screening e la diagnosi di diabete e prediabete, oltre a consentire il monitoraggio di pazienti che presentano alte concentrazioni di glucosio nel sangue (iperglicemia) e basse concentrazioni (ipoglicemia).

Transaminasi

Le transaminasi (note anche come aminotransferasi) sono enzimi coinvolti nel metabolismo degli aminoacidi e nella sintesi del glucosio. Si tratta di un gruppo di molecole piuttosto ampio, ma il tipo di reazione in cui sono coinvolte è sempre lo stesso: il trasferimento della porzione amminica (quella contenente azoto) da un aminoacido ad una molecola acida (detta alfa-chetoacido) per trasformarla in un altro aminoacido.

Dal punto di vista clinico, le due transaminasi più importanti sono l'aspartato transaminasi (AST o GOT) e l'alanina transaminasi (ALT o GPT).

La determinazione dei livelli delle transaminasi nel sangue sono utili per valutare il corretto funzionamento epatico (ALT o GPT) ma possono riflettere anche lo stato di salute del cuore e dell'apparato muscolo-scheletrico (AST o GOT). Il dosaggio delle transaminasi viene utilizzato sia a titolo preventivo, sia quando il medico sospetta un malfunzionamento o una lesione di questi organi.

Fosfatasi alcalina (ALP)

La fosfatasi alcalina (o ALP, acronimo di "alkaline phosphatase level") è un enzima presente in diversi tessuti del corpo. In particolare, l'ALP si trova abbondantemente nelle ossa e nel fegato. Sebbene in concentrazioni inferiori, la fosfatasi alcalina è presente anche nelle cellule intestinali, nei reni e nella placenta delle donne in gravidanza.

Il dosaggio della fosfatasi alcalina si esegue per determinarne i livelli in circolo. Ciò consente lo screening o il monitoraggio di malattie ossee o epatobiliari, oltre a valutare se le terapie in corso sono efficaci.

Creatinina

La creatinina è il risultato della degradazione della creatina fosfato (o fosfocreatina). Questa sostanza è localizzata principalmente nel muscolo scheletrico e nel cuore. Per questi tessuti, la creatinina costituisce una fonte di energia immediatamente utilizzabile.

Una volta prodotta, la creatinina viene riversata nel sangue. Successivamente, questa viene filtrata dai glomeruli renali ed è interamente eliminata con le urine, senza essere riassorbita a livello tubulare.

Il dosaggio della creatinina fornisce informazioni utili circa l'efficienza della funzionalità dei reni, essendo quest'ultimi gli organi deputati al filtraggio del sangue. Questa misurazione avviene in due modi: attraverso le analisi del sangue (creatinemia) e quelle delle urine (creatininuria delle 24 ore). Se la presenza di creatinina nel sangue è troppo elevata, significa che i reni non riescono a farla passare nelle urine, quindi non svolgono bene il loro lavoro.

Acido Urico (Uricemia)

L'uricemia è la misura della quantità di acido urico presente in circolo.

L'acido urico è una sostanza di scarto del metabolismo delle cellule, in seguito alla degradazione delle purine. La sua concentrazione nel sangue è il risultato dell'equilibrio tra la sua produzione da parte dell'organismo e la sua eliminazione con le urine. Se l'acido urico viene prodotto in eccesso o non è eliminato in modo sufficiente, può accumularsi nell'organismo e determinare un aumento dei livelli ematici (iperuricemia).

L'esame dell'uricemia viene utilizzato per rilevare livelli elevati di questo composto per aiutare il medico nella diagnosi di gotta. Quest'analisi è utilizzata anche per monitorare nel tempo i livelli di acido urico durante certe terapie e come ausilio nella diagnosi delle cause che provocano la formazione ricorrente di calcoli renali.

Bilirubina Totale

La bilirubina è una sostanza che deriva dalla degradazione dell'emoglobina e, più in particolare, dalla conversione del gruppo prostetico EME in essa contenuto. La maggior parte della bilirubina (85%) deriva dal normale processo di distruzione dei globuli rossi esausti. Queste cellule hanno, infatti, una vita di circa 120 giorni: dapprima vengono degradate dalla milza e sono inglobate nella biliverdina, poi i residui sono trasportati a livello epatico per essere metabolizzati. La rimanente parte della bilirubina proviene, invece, dal midollo osseo o dal fegato. In condizioni normali, tutta la bilirubina che origina dall'emoglobina viene eliminata dall'organismo con un meccanismo che solitamente si trova in equilibrio: ciò che viene prodotto, è anche processato per essere degradato.

L'esame della bilirubina ne misura la concentrazione nel sangue per valutare la funzionalità epatica o per diagnosticare l'anemia causata dal danno o degrado dei globuli rossi (anemia emolitica).

Colesterolo Totale e Trigliceridi

La ricerca del colesterolo nel sangue concorre, con la ricerca dei trigliceridi, a valutare il profilo lipidico.

Il colesterolo è un grasso presente nel sangue, la cui quota maggiore viene prodotta dall'organismo e solo una minima quantità viene introdotta con la dieta. Il colesterolo associato alle cosiddette lipoproteine ad alta densità o HDL (High Density Lipoprotein) è considerato "buono". Anziché accumularsi nel sangue come quello "cattivo" (LDL), la frazione di colesterolo HDL viaggia verso il fegato per essere opportunamente smaltito.

L'ipercolesterolemia è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Più precisamente, occorre temere un aumento del colesterolo trasportato dalle lipoproteine a bassa densità o LDL, comunemente chiamato "colesterolo cattivo". Se è in eccesso, questo tende ad accumularsi sulle pareti dei vasi sanguinei, formando ispessimenti e placche, che ostacolano il corretto flusso del sangue e possono portare a ischemie vascolari. Al contrario, il colesterolo HDL ("colesterolo buono" veicolato da lipoproteine ad alta densità) abbassa tale rischio: le particelle di HDL aiutano a ripulire l'organismo dal colesterolo, che trasportano al fegato per l'eliminazione.

Albumina

L'albumina è la più abbondante proteina presente nel plasma. Questa viene prodotta dal fegato e svolge tre principali funzioni:

Trasportare ed eliminare le sostanze di scarto che vengono espulse con le urine (come bilirubina, acidi grassi ed ormoni);

Mantenere in equilibrio la pressione oncotica, che regola gli scambi idrici tra i capillari ed il liquido interstiziale che circonda i vasi sanguigni;

Costruire una riserva di aminoacidi (costituenti base delle proteine) per l'organismo.

La concentrazione dell'albumina nel sangue (albuminemia) è un indicatore dello stato nutrizionale del soggetto e della funzione renale o epatica. Inoltre, la concentrazione di albumina nel sangue riflette lo stato nutrizionale della persona.

Ferritina

La ferritina è la principale proteina di deposito del ferro all'interno delle cellule. La sua concentrazione nel sangue riflette l'entità delle riserve del minerale nell'organismo.

Nella pratica clinica, il dosaggio della ferritina plasmatica (ferritinemia) risulta un utile parametro per valutare la quantità di ferro a disposizione di tutto il corpo.