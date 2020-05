L'ernia iatale può essere distinta in tre principali forme: ernia da scivolamento, ernia da rotazione ed ernia mista.

Ernia da Scivolamento

L'ernia da scivolamento è sicuramente la forma più frequente: diffusa soprattutto tra le persone obese o in sovrappeso, è infatti presente in circa il 90% dei casi.

Nell'ernia da scivolamento, la parte di stomaco che risale nel torace è quella di passaggio fra l'esofago e lo stomaco; questa regione di confine è chiamata giunzione gastro-esofagea o cardias. Una volta che il cardias risale verso l'alto, non essendo più compresso dallo iato e subendo un disallineamento rispetto alla posizione naturale, perde la propria funzione. Di conseguenza, il cardias non è più in grado di impedire efficacemente la risalita del contenuto acido dello stomaco in esofago. Compare così il reflusso gastroesofageo, disturbo tipico della malattia.

Ernia da Rotazione o Paraesofagea

Il secondo tipo di ernia iatale, quella da rotazione o ernia paraesofagea è, invece, più raro, ma anche più pericoloso. In questo caso, lo stomaco e l'esofago rimangono fermi nelle loro posizioni naturali, mentre il fondo dello stomaco, cioè la parte superiore dell'organo, rotola verso l'alto passando nel torace; il cardias rimane al di sotto del diaframma e continua a funzionare regolarmente. Il reflusso gastroesofageo è, quindi, assente, ma esistono altre complicanze assai più temibili. Il rischio maggiore in questo caso è che l'ernia finisca per strozzarsi tra l'esofago e lo iato o che venga compromesso seriamente l'apporto di sangue allo stomaco. Se la porzione erniata è molto grande può addirittura comprimere il cuore e i polmoni.

Ernia Mista

Terzo e ultimo caso è quello dell'ernia mista, un tipo di ernia iatale che, come si può prevedere dal nome, presenta le caratteristiche di entrambe le forme precedentemente descritte.