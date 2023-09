Ernia Iatale: cos'è, sintomi e come farla rientrare

Generalità L'ernia iatale è una condizione patologica caratterizzata dal passaggio di una porzione dello stomaco dall'addome al torace, attraverso un foro del diaframma. Questo foro è chiamato iato diaframmatico esofageo e, normalmente, consente il passaggio dell'esofago attraverso il diaframma. In caso di ernia iatale, una parte più o meno consistente dello stomaco risale attraverso quest'apertura, innescando i sintomi tipici della malattia. L'ernia iatale è una patologia piuttosto diffusa, considerato che colpisce in media circa il 15% degli italiani. I medici distinguono tre diversi tipi di ernia iatale: tipi: ernia da scivolamento, ernia da rotazione ed ernia mista.

Cos'è l'Ernia Iatale Nel linguaggio medico, si parla di ernia ogni qualvolta un organo o un tessuto fuoriesce dalla cavità corporea che lo ospita. Nel caso dell'ernia iatale, una parte dello stomaco fuoriesce dall'addome e risale all'interno del torace. Shutterstock Breve richiamo anatomico Il torace che è separato dall'addome dal muscolo diaframma ; pertanto, la porzione di stomaco erniata deve attraversare il diaframma e lo fa in un punto ben preciso, chiamato iato esofageo .

In condizioni normali, lo stomaco si trova nell' addome , superiormente separato dal torace da un muscolo, il diaframma . Si tratta di un grande muscolo, piatto e largo, simile ad una cupola, che permette la respirazione. Nel diaframma sono presenti varie aperture che permettono il passaggio a vasi, nervi e altre strutture, che dalla cavità toracica si portano a quella addominale e viceversa. Una di queste aperture, chiamata iato esofageo consente il passaggio dell' esofago .

Le pareti dello iato esofageo sono particolarmente strette e aderenti all'esofago, proprio per impedire lo scivolamento dello stomaco all'interno del torace. A volte, però, può accadere che lo iato finisca per rilassarsi o dilatarsi, lasciando risalire una porzione più o meno ampia di stomaco. Compare così l'ernia iatale, che può accompagnarsi a diversi disturbi, primo fra tutti un forte senso di bruciore alla bocca dello stomaco.

Tipi di Ernia Iatale L'ernia iatale può essere distinta in tre principali forme: ernia da scivolamento, ernia da rotazione ed ernia mista. Shutterstock Ernia da Scivolamento L'ernia da scivolamento è sicuramente la forma più frequente: diffusa soprattutto tra le persone obese o in sovrappeso, è infatti presente in circa il 90% dei casi. Nell'ernia da scivolamento, la parte di stomaco che risale nel torace è quella di passaggio fra l'esofago e lo stomaco; questa regione di confine è chiamata giunzione gastro-esofagea o cardias. Una volta che il cardias risale verso l'alto, non essendo più compresso dallo iato e subendo un disallineamento rispetto alla posizione naturale, perde la propria funzione. Di conseguenza, il cardias non è più in grado di impedire efficacemente la risalita del contenuto acido dello stomaco in esofago. Compare così il reflusso gastroesofageo, disturbo tipico della malattia. Ernia da Rotazione o Paraesofagea Il secondo tipo di ernia iatale, quella da rotazione o ernia paraesofagea è, invece, più raro, ma anche più pericoloso. In questo caso, lo stomaco e l'esofago rimangono fermi nelle loro posizioni naturali, mentre il fondo dello stomaco, cioè la parte superiore dell'organo, rotola verso l'alto passando nel torace; il cardias rimane al di sotto del diaframma e continua a funzionare regolarmente. Il reflusso gastroesofageo è, quindi, assente, ma esistono altre complicanze assai più temibili. Il rischio maggiore in questo caso è che l'ernia finisca per strozzarsi tra l'esofago e lo iato o che venga compromesso seriamente l'apporto di sangue allo stomaco. Se la porzione erniata è molto grande può addirittura comprimere il cuore e i polmoni. Ernia Mista Terzo e ultimo caso è quello dell'ernia mista, un tipo di ernia iatale che, come si può prevedere dal nome, presenta le caratteristiche di entrambe le forme precedentemente descritte.