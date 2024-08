Eritema solare L'eritema solare in estate è diffusissimo e colpisce addirittura una persona su 10, bambini e adulti, in particolare il sesso femminile. Si tratta di una reazione della pelle di tipo infiammatorio, che si manifesta a causa dell'eccessiva esposizione ai raggi solari, in particolare nelle ore più calde. È importante prevenirlo e trattarlo nel modo più adeguato al fine di evitare problemi cutanei. Per questo articolo ho chiesto la consulenza della dottoressa Manuela Carrera, specialista in dermatologia e venereologia, dottore di ricerca in dermatologia oncologica. L'eritema se ripetuto frequentemente può dare disturbi più severi, poiché la pelle ha una memoria e i danni solari sono cumulativi. Una storia di eritemi solari ripetuti rende il soggetto più a rischio di sviluppare tumori cutanei.

Da cosa è causato l'eritema solare? L'eritema solare compare sulla pelle in seguito ad una esposizione ai raggi ultravioletti esagerata, la pelle reagisce al sole e al calore manifestando già dopo 4-5 ore la tipica sintomatologia: la pelle appare ruvida al tatto e arrossata. La seconda motivazione più frequente è la fotoprotezione non adeguata alla propria carnagione. Ecco perché è importante conoscere il proprio fototipo e comportarsi al sole secondo le proprie personali esigenze. Un altro motivo che può indurre la comparsa di eritema solare è l'esposizione al sole abbinata all'assunzione di alcuni farmaci o altre sostanze che rendono la pelle più reattiva al sole e al calore. Per approfondire: Protezione Solare: come sceglierla e usarla correttamente

Quali sono i sintomi? Pelle arrossata

Sensazione di calore e/o bruciore

Prurito

Gonfiore della zona colpita

Nei casi più seri vesciche (nei giorni successivi) e desquamazione della pelle nei giorni successivi