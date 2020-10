Proprietà della Withania in Erboristeria

La Withania è da sempre considerata un rimedio fitoterapico tonico e adattogeno, ma le vengono attribuite anche importanti prorpietà analgesiche ed antinfiammatorie.

Attività Biologica

Come accennato, alla Withania sono ascritte proprietà toniche e adattogene; in altre parole, si ritiene che questa pianta sia in grado di aumentare le resistenze aspecifiche dell'organismo in risposta agli stimoli di stress esterni.

Per tale ragione, non è insolito che la Withania rientri nella composizione di diversi tipi d'integratori alimentari, con indicazioni in caso di stanchezza e carenza di energie. Non a caso, la withania è anche conosciuta con il nome di ginseng indiano.

Alla pianta, inoltre, sono attribuite proprietà antinfiammatorie e analgesiche, che sembrano essere state confermate da studi condotti su animali.

La maggior parte delle sopra citate attività sembra essere imputabile ai withanolidi contenuti nella stessa pianta.

Inoltre, alcuni studi condotti in vitro hanno indagato le potenziali proprietà antitumorali degli estratti di Withania. Più nel dettaglio, nel corso di tali studi, questi estratti hanno dimostrato di esercitare un'azione antiproliferativa, citostatica e citotossica nei confronti di diversi tipi di cellule maligne. Ad ogni modo, prima di poter confermare un'effettiva attività antitumorale e prima di approvare applicazioni della Withania in campo medico, è certamente necessario svolgere ulteriori ricerche e studi clinici approfonditi.

Withania nella Medicina Popolare e in Omeopatia

La Withania è ampiamente sfruttata dalla medicina popolare indiana che - oltre ad utilizzarla come rimedio adattogeno - la impiega anche come rimedio antinfiammatorio, analgesico e immunostimolante.

Inoltre, la withania viene utilizzata dalla medicina tradizionale anche in caso di reumatismi, affezioni cutanee, asma, edemi e infezioni auricolari.

Per quanto riguarda la medicina omeopatica, invece, al momento la Withania non trova impieghi di rilievo in quest'ambito.