Proprietà della Valeriana in Erboristeria: quali sono?

La pianta di valeriana è originaria dell'Europa e la si può trovare anche nelle regioni temperate dell'Asia. Viene coltivata in Europa, in Inghilterra, in Giappone e negli Stati Uniti.

Proprietà della Valeriana in Erboristeria

Alla valeriana vengono attribuite proprietà sedative del sistema nervoso centrale (o SNC), antispastiche e ansiolitiche.

Più precisamente, le attività sedative e ansiolitiche sembrano essere esercitate dai valepotriati e da alcuni costituenti dell'olio essenziale di valeriana, quali l'acido valerenico e il valerenale. Mentre le attività spasmolitiche sembrano essere imputabili al solo acido valerenico.

Il meccanismo con cui le suddette molecole sono in grado di ridurre la componente ansiosa sembra essere correlato al metabolismo del GABA (acido γ-amminobutirrico), il principale neurotrasmettitore inibitorio del SNC. Più nel dettaglio, sembra che questi composti contenuti all'interno della valeriana siano capaci di interferire con la degradazione del GABA. In passato, studi condotti su animali hanno anche dimostrato che, in seguito all'assunzione di valeriana, si assiste a un incremento dei livelli di GABA nello spazio sinaptico, ottenuto tramite l'inibizione del reuptake e l'aumento della secrezione dello stesso neurotrasmettitore.

Le proprietà sedative e ansiolitiche della valeriana sono state confermate da diversi studi ed è per questo motivo che l'utilizzo della pianta è diffuso per il trattamento degli stati di agitazione e dei disturbi del sonno ad essi associati.

Valeriana contro l'agitazione e i disturbi del sonno

Come sopra affermato, l'utilizzo della valeriana costituisce un valido aiuto nel contrastare l'agitazione, l'irrequietezza e i disturbi del sonno che le accompagnano, grazie agli effetti che i valepotriati, l'acido valerenico e il valerenale esercitano sul sistema nervoso centrale.

Numerose sono le preparazioni a base di valeriana disponibili in commercio per il trattamento dei suddetti disturbi. Difatti, gli estratti della pianta - da soli o in associazione ad estratti di piante con proprietà analoghe - sono contenuti all'interno sia di integratori alimentari che i veri e propri farmaci; in particolare, farmaci da banco (OTC) di libera vendita. Tuttavia, per quanto riguarda la posologia di prodotto da utilizzare, è sempre necessario attenersi alle indicazioni riportate sul foglietto illustrativo, sulla confezione o sull'etichetta del prodotto che si ha intenzione di impiegare .

Inoltre, è sempre opportuno richiedere il consiglio del medico prima di assumere qualsivoglia prodotto a base di valeriana per contrastare stati di agitazione e problemi del sonno.

NOTA BENE Quando la valeriana viene utilizzata a fini terapeutici, è essenziale utilizzare preparazioni definite e standardizzate in principi attivi, poiché solo così si può conoscere la quantità esatta di sostanze attive che si stanno assumendo. Quando si utilizzano preparazioni a base di valeriana, le dosi di prodotto da assumere possono variare in funzione della quantità di principi attivi contenuta. Tale quantità, solitamente, è riportata direttamente dall'azienda produttrice sulla confezione o sul foglietto illustrativo dello stesso prodotto; pertanto, si ribadisce l'importanza di seguire le indicazioni lì riportate e la necessità di rivolgersi preventivamente al proprio medico prima di assumere per fini terapeutici un qualsiasi tipo di preparazione contenente valeriana.

Valeriana nella medicina popolare

Le proprietà della valeriana sono note alla medicina popolare fin dai tempi più antichi; tempi in cui già veniva impiegata in campo medico.

Ancora oggi, la valeriana è sfruttata in quest'ambito per il trattamento dei più svariati disturbi. Fra questi, ricordiamo il mal di testa, la difficoltà di concentrazione, l'ansia, l'isteria, la neurastenia, la nevralgia; inoltre, la pianta trova impiego perfino come rimedio contro l'epilessia, ma non è tutto qui. La valeriana, infatti, viene anche utilizzata per contrastare le coliche nervose, gli spasmi della muscolatura liscia dell'utero e l'agitazione associata al ciclo mestruale.

La valeriana è impiegata anche in ambito omeopatico per il trattamento dell'insonnia, degli spasmi gastrointestinali, dell'agitazione e dell'irrequietezza.