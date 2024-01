Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'auto terapia e il fai da te e di consultare preventivamente il proprio medico o lo specialista per accertare l'assenza di cause di origine patologica e per valutare l'eventuale controindicazione all'uso di qualsiasi rimedio di origine naturale o prodotto che lo contiene.

Piante utili contro le Unghie Fragili

Per individuare i rimedi e i trattamenti utili contro le unghie fragili è necessario determinare qual è la causa che ha dato origine alla condizione.

In presenza di patologie, queste vanno diagnosticate ed adeguatamente trattate; lo stesso dicasi per la presenza di eventuali carenze nutrizionali che dovranno essere colmate. Da non dimenticare, inoltre, l'importanza di correggere eventuali abitudini alimentari errate e di adottare un'alimentazione sana ed equilibrata, che fornisca all'organismo vitamine, sali minerali e tutti gli altri nutrienti necessari per il suo benessere, oltre che per mantenere le unghie in una condizione ottimale. A questo proposito, frutta e verdura fresca non devono mancare e, qualora lo ritenesse opportuno, il medico può altresì decidere di ricorrere alla prescrizione di integratori di minerali e vitamine.