Questo articolo intende aiutare il lettore nella rapida identificazione dei rimedi naturali utili nel trattamento dei vari sintomi, disturbi e patologie. Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni.

Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'autoterapia e di consultare preventivamente il proprio medico per accertare l'assenza di controindicazioni ed interazioni farmacologiche.

Piante medicinali ed integratori utili contro la Tosse

Si definisce tosse un meccanismo di difesa che il nostro corpo utilizza per neutralizzare ed eliminare una sostanza irritante presente nelle vie aeree. Le cause della tosse possono essere molteplici, come per esempio infezioni batteriche o virali polmoniti , laringiti, bronchiti allergie ), agenti irritanti (fumo, polvere, vapore ), variazioni climatiche o la presenza di corpi estranei nelle vie aeree (ad esempio una briciola di pane andata per traverso). La tosse può essere classificata in base alla sua durata nel tempo (acuta, subacuta e cronica) ed in base alla produzione di muco (secca o produttiva). Nella terapia della tosse trovano impiego farmaci o preparati erboristici con attività bechica mucolitica , ecc.