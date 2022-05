Proprietà del Tiglio in Erboristeria

Al tiglio vengono attribuite molte proprietà, fra cui ricordiamo quelle astringenti, diaforetiche, sedative, emollienti e, soprattutto, antispasmodiche e antitussive.

Le proprietà emollienti, antispasmodiche e antitussive, probabilmente, sono da imputarsi alle mucillagini e all'olio essenziale contenuti nella pianta.

Inoltre, da uno studio è emerso che l'estratto alcolico dei fiori di tiglio possiede attività antimicrobica in vitro. I costituenti responsabili di tale attività sembrano essere l'olio essenziale e i tannini. Mentre i flavonoidi hanno dimostrato di possedere attività antiedemigena in studi condotti su animali.

Un'altra ricerca, invece, ha dimostrato che i suffumigi effettuati con i fiori di tiglio possono costituire un valido aiuto nell'alleviare i sintomi del comune raffreddore.

Tuttavia, per molte delle proprietà attribuite al tiglio, non sono ancora presenti sufficienti dati sperimentali che le supportino.

Ad ogni modo, gli estratti di foglie e/o fiori di tiglio vengono utilizzati all'interno di integratori alimentari generalmente proposti come rimedi per favorire il sonno e il rilassamento, spesso in associazione ad estratti di piante ad azione simile o complementare.

In campo erboristico, inoltre, i fiori essiccati di tiglio vengono impiegati in infuso per conferire sollievo in presenza di tosse, bronchite e affezioni delle vie respiratorie. Generalmente, si consiglia di versare un'adeguata quantità di acqua bollente su 2-4 grammi di droga e di lasciare il tutto in infusione per circa 5-10 minuti.

Per quel che riguarda il carbone di tiglio, invece - in virtù del suo elevato potere adsorbente - può rientrare nella composizione di integratori alimentari di carbone vegetale che vengono impiegati per contrastare l'ecessiva produzione di gas a livello intestinale.

NOTA BENE Quando si utilizzano preparazioni a base di tiglio, le dosi di prodotto da assumere possono variare in funzione della quantità di sostanze attive contenuta. Tale quantità, solitamente, è riportata direttamente dall'azienda produttrice sulla confezione o sul foglietto illustrativo dello stesso prodotto, pertanto, è molto importante seguire le indicazioni da essa fornite. In qualsiasi caso, prima di assumere per fini simil-terapeutici un qualsiasi tipo di preparazione contenente tiglio, è bene rivolgersi preventivamente al proprio medico.

Tiglio nella medicina popolare e in omeopatia

Nella medicina popolare il tiglio viene utilizzato come rimedio contro il catarro e come stomachico, oltre che come rimedio per favorire la diuresi.

Altri utilizzi non approvati di questa pianta consistono nell'utilizzare il carbone da essa ottenuto per trattare i disturbi intestinali (uso interno) e le ulcere venose agli arti inferiori (uso esterno).

Le foglie di tiglio, invece, sono utilizzate come rimedio diaforetico; mentre il legno del tiglio è impiegato per trattare i disturbi epatici e della cistifellea e per contrastare la cellulite.

Il tiglio viene anche utilizzato nella medicina omeopatica. Lo si può trovare sotto forma di granuli o tintura madre diluita, con indicazioni per il trattamento di stati d'ansia, stress e insonnia e per favorire la diuresi.

La quantità di rimedio omeopatico da assumere può variare da individuo a individuo, anche in funzione del tipo di diluizione omeopatica impiegata.