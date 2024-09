Rimedi naturali stomatite: quali piante sono utili?

Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni . Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento.

Stomatite: cos'è e come si manifesta

Il termine stomatite indica la presenza di un generico processo infiammatorio a carico della mucosa orale; tale infiammazione può quindi interessare la mucosa labiale e buccale, il palato, la lingua, le gengive e l'intero perimetro della bocca.

Le possibili cause all'origine di una stomatite sono piuttosto variegate: infezioni di varia natura, traumi, radiazioni ionizzanti, agenti tossici, traumi locali, secchezza della mucosa, malattie autoimmuni, spesso favorite dallo stress, e gravi carenze nutrizionali (di vitamina C, scorbuto, di vitamina PP, pellagra, di ferro, anemia perniciosa).

L'approccio terapeutico della stomatite non può quindi prescindere dalla corretta identificazione delle cause che l'hanno generata. In questo contesto, l'erboristeria può costituire un valido supporto alla terapia tradizionale, ma anch'essa deve ovviamente tenere in considerazione le cause all'origine della stomatite. In qualsiasi caso, è sempre importante rivolgersi al medico prima si assumere qualsivoglia prodotto per la stomatite.

