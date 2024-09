In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'auto-terapia e di consultare sempre il proprio medico prima di assumere qualsiasi prodotto per le affezioni del cavo orale e per accertare l'assenza di controindicazioni ed interazioni farmacologiche.

Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni . Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento.

Nel linguaggio comune, spesso e volentieri, il termine "stomatico" viene usato erroneamente come sinonimo di " stomachico ". Tuttavia, questa similitudine è sbagliata, poiché il significato di "stomachico" è ben diverso. Il termine, infatti, è impiegato per indicare alimenti , rimedi, prodotti o farmaci che hanno un'azione tonica e stimolante sulla funzione digestiva .

Il termine "stomatico" deriva dal latino "stomatĭcus" traducibile con "che riguarda la bocca". Quando si parla di erbe stomatiche, di rimedi o medicamenti stomatici, pertanto, si vuol far riferimento a quei prodotti che possono essere utili nell'ambito del trattamento di diverse tipologie di affezioni che interessano il cavo orale.

Si definisce "stomatico" ogni rimedio utile per curare le affezioni o malattie della bocca.

Piante medicinali stomatiche e integratori dalle proprietà stomatiche

In funzione del tipo di affezione della bocca che si deve trattare, possono essere diverse le piante, i loro estratti, i prodotti che li contengono e gli integratori utilizzati.

In linea generale, gli integratori a base di estratti di piante ad azione immunostimolante potrebbero rivelarsi utili nella prevenzione di patologie come afte e stomatiti e nel supportare eventuali altri trattamenti prescritti dal medico.

Per trarre sollievo della sintomatologia indotta dalle suddette affezioni, particolarmente utili sono le piante ricche di mucillagini e i prodotti contenenti loro estratti. Queste piante e i loro estratti, infatti, esercitano un'azione emolliente, lenitiva e protettiva sulle mucose del cavo orale.

Altrettanto utili sono le piante dotate di azione antinfiammatoria e cicatrizzante, utili sia per contrastare la flogosi che può innescarsi in presenza di affezioni del cavo orale, sia per favorire la guarigione di eventuali ulcere o afte.

Infine, anche le piante ad azione antisettica ed antimicrobica possono supportare il trattamento di stomatiti e afte in bocca prescritto dal medico nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di fattori di natura infettiva.

