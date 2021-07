Questo articolo intende aiutare il lettore nella rapida identificazione dei rimedi naturali utili nel trattamento dei vari sintomi, disturbi e patologie. Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni.

Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'autoterapia e di consultare preventivamente il proprio medico per accertare l'assenza di controindicazioni ed interazioni farmacologiche.

L'ustione è una lesione cutanea provocata dall'azione locale del calore, del freddo, di particolari sostanze chimiche (caustiche) o di agenti fisici (diversi tipi di irraggiamento).

Le ustioni vengono comunemente classificate in base alla gravità delle lesioni; in quelle più lievi, dette di primo grado, il danno interessa solamente gli strati superficiali della cute (si parla in gergo di scottature), mentre nelle ustioni di terzo grado, le più gravi, vengono danneggiati gli strati più profondi ed eventualmente i tessuti sottostanti.

L'erboristeria offre numerose piante utili in presenza di ustioni di primo grado (che si manifestano con un arrossamento cutaneo poco doloroso), e di secondo grado con estensione limitata, che vanno sottoposte ad una visita medica specialistica e si associano tipicamente a flittene (vescicole ripiene di un liquido chiaro).

NOTA BENE: immediatamente dopo un'ustione termica da calore, è consigliabile far scorrere acqua fredda (8-22°C) sulla zona ustionata, al fine di raffreddarla e limitare i danni tissutali. Per maggiori dettagli sulle operazioni di primo soccorso da mettere in atto in caso di ustione, si veda l'articolo dedicato.

