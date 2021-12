Questo articolo intende aiutare il lettore nella rapida identificazione dei rimedi naturali utili nel trattamento dei vari sintomi, disturbi e patologie. Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni.

Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'autoterapia e di consultare preventivamente il proprio medico per accertare l'assenza di controindicazioni ed interazioni farmacologiche.

Le rughe sono delle pieghe o dei solchi lineari, permanenti e più o meno profondi, scavati sulla superficie della pelle.

Si distinguono in rughe attiniche, favorite dall'esposizione prolungata alla luce solare, in rughe d'espressione, dovute alla trazione dei muscoli mimici, in rughe gravitazionali, legate alla lassità delle strutture di sostegno cutaneo, che perdono la capacità di controbilanciare la forza di gravità, ed in rughe da sonno, unilaterali poiché determinate dalla postura notturna prevalente.

Considerate dai più un inestetismo da prevenire e da contrastare ad ogni costo, le rughe riconoscono un'ampia schiera di possibili trattamenti, sia in ambito nutrizionale che in quello cosmetico, medico-estetico e chirurgico. Per quanto riguarda gli integratori ed i trattamenti erboristici "anti-rughe" vengono proposti sostanzialmente, sia per uso interno che esterno, antiossidanti ed acidi grassi essenziali, sostanze in grado di aumentare il firming cutaneo (azione superficiale di aumento del tono e della sodezza cutanea), nonché sostanze idratanti ed emollienti per via topica.