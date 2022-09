Proprietà della Rosa canina in erboristeria

La rosa canina è impiegata soprattutto all'interno di integratori alimentari come ricca fonte di vitamina C. Tuttavia, l'elevato contenuto di acido ascorbico non è l'unico aspetto interessante posseduto da questa pianta. Infatti, diversi studi hanno confermato che la rosa canina possiede un'attività antiossidante degna di nota, probabilmente da imputarsi al suo elevato contenuto di vitamina C e al contenuto di flavonoidi.

Inoltre, sembra che la rosa canina sia in grado di esercitare anche un'azione vasoprotettrice, che si manifesta soprattutto a livello del microcircolo. A questo si aggiunge la capacità di esercitare effetti diuretici e lassativi, probabilmente imputabili al contenuto di pectine e acidi della frutta.

Ad ogni modo, diversi sono gli studi condotti su questa pianta per indagarne le diverse proprietà. A questo proposito, un interessante studio condotto su animali diabetici ha messo in luce le potenziali capacità ipoglicemizzanti e ipocolesterolemizzanti dell'estratto di rosa canina.

Un altro studio condotto in vitro ha, inoltre, dimostrato che i flavonoidi presenti all'interno della rosa canina possono essere in grado di inibire la crescita di alcune tipologie di cellule tumorali, rendendo questa pianta e i costituenti chimici in essa contenuti oggetto di ricerche nel tentativo di trovare dei potenziali futuri alleati nella lotta contro il cancro.

Tuttavia, nonostante i risultati ottenuti dai suddetti studi che sembrano piuttosto incoraggianti, l'utilizzo della rosa canina non è ancora stato ufficialmente approvato per alcun tipo di applicazione medica.

Rosa canina nella medicina popolare e in omeopatia

I frutti di rosa canina vengono impiegati nella medicina popolare per trattare disturbi del tratto urinario e dei reni (inclusi i calcoli renali) e come rimedio contro i reumatismi, contro il raffreddore e gli stati febbrili e perfino contro la gotta e lo scorbuto.

La medicina popolare utilizza anche il ricettacolo (liberato dai peli) dei falsi frutti di rosa canina per trattare diversi tipi di disturbi, quali influenza e raffreddore, disturbi gastrointestinali, carenza di vitamina C, calcoli biliari e leucorrea.

La rosa canina, inoltre, viene anche ampiamente sfruttata in ambito omeopatico. La si può trovare sotto forma di granuli, tintura madre e gocce orali, con indicazioni per il trattamento di riniti, sinusiti, infiammazioni bronchiali, pollinosi, orticaria e reumatismi.

NOTA BENE Le applicazioni della rosa canina per il trattamento dei suddetti disturbi non sono né approvate, né supportate dalle opportune verifiche sperimentali, oppure non le hanno superate. Per questo motivo, potrebbero essere prive di efficacia terapeutica o risultare addirittura dannose per la salute. Prima di ricorrere all'impiego della rosa canina o di prodotti che la contengono per trattare qualsivoglia disturbo o problema, è necessario chiedere il consiglio del proprio medico.

Vitamina C Suprema® Multivitaminico con Rosa Canina

Vitamina C Suprema® è un integratore naturale con Vitamina C da Rosa canina, Bioflavonoidi da Arancia e Vitamina C DSM® 100% europea. Più Energia e Benessere, contro Stanchezza e Affaticamento: con Magnesio, Potassio, Zenzero e Vitamine del Gruppo B. Sostiene le naturali difese immunitarie e antiossidanti: con Sambuco Nero, Echinacea, Zinco e Selenio, Vitamina D.

Interazioni Potrebbero esservi interazioni con altre piante e prodotti che le contengono, come ad esempio, con l'uva ursina. In caso di uso concomitante, l'azione disinfettante urinaria di quest'ultima potrebbe risultarne ridotta. A scopo precauzionale, se si stanno seguendo terapie farmacologiche o se si stanno assumendo medicinali di qualsiais tipo, è opportuno informarne il medico prima di iniziare ad utilizzare prodotti a base di rosa canina. Effetti collaterali Solitamente, i prodotti a abse di rosa canina - se corettamente impiegati e nelle dosi previste - dovrebbero essere ben tollerati. Tuttavia, non si può escludere la comparsa di reazioni allergiche in individui sensibili. Controindicazioni L'uso della rosa canina, dei suoi estratti, delle sue preparazioni e dei prodotti che la contengono deve essere evitato in caso di ipersensibilità nota ad uno o più dei componenti.

