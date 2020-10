Proprietà del Ribes in Erboristeria

Alle foglie di ribes sono ascritte proprità antinfiammatorie, diuretiche e sudorifere. Ai frutti, invece, sono attribuite proprietà spasmolitiche ed ipotensive, unitamente a prorpietà antimicrobiche.

Il ribes, oltre che in campo fitoterapico, è apprezzato anche in ambito alimentare. Infatti, le bacche sono impiegate in gastronomia, dall'industria dolciaria e dei liquori.

Per approfondire:

Attività Biologica

Al ribes nero vengono attribuite diverse proprietà, fra cui ricordiamo quelle diuretiche, depurative, antiallergiche, astringenti, antiossidanti, antinfiammatorie e antiaggreganti piastriniche.

Più in particolare, le foglie del ribes hanno dimostrato di possedere attività diuretica. Inoltre, in alcuni studi condotti su animali, le foglie della pianta si sono rivelate capaci di esercitare attività ipotensive ed antiessudative; oltre ad aver dimostrato di possedere la capacità d'inibire il rilascio di prostaglandine.

Gli estratti ottenuti dai frutti del ribes, invece, in studi svolti su animali, hanno dimostrato di possedere attività spasmolitiche e ipotensive, da imputarsi, molto probabilmente, al contenuto di antociani. Inoltre, questi stessi estratti sono dotati di proprietà antisettiche e antiossidanti; quest'ultime attività pare siano esercitate attraverso l'inibizione della perossidazione lipidica e attraverso l'inibizione dell'enzima xantina-ossidasi.

Altri studi condotti, invece, hanno messo in evidenza come gli estratti di ribes nero siano in grado di indurre l'apoptosi in varie tipologie di cellule tumorali, ipotizzando un futuro utilizzo di tali estratti come potenziali agenti antitumorali. Tuttavia, numerosi studi clinici sono ancora necessari prima di poter approvare simili applicazioni terapeutiche.

Ad ogni modo - benché il suo uso non sia stato approvato per alcun tipo di applicazione medica - il ribes nero rientra nella composizione di diversi integratori alimentari ad azione drenante, vasoprotettrice e/o il cui scopo è quello di favorire la regolare funzionalità delle vie urinarie e delle vie respiratorie.

Ribes nella Medicina Popolare e in Omeopatia

Le foglie di ribes vengono utilizzate nella medicina popolare come rimedio interno per il trattamento di gotta, reumatismi, artriti, disturbi epatici (compreso l'ittero), diarrea, coliche e tosse; oltre ad essere impiegate per contrastare la minzione dolorosa e i calcoli renali.

Esternamente, le foglie di ribes vengono utilizzate dalla medicina tradizionale per il trattamento di ferite e punture di insetti.

I frutti di ribes, invece, vengono sfruttati nella medicina popolare come rimedio interno contro i raffreddori, la tosse, il mal di stomaco e la diarrea; oltre ad essere utilizzati come una preziosa fonte di vitamina C. La medicina tradizionale utilizza i frutti di ribes anche per la preparazione di soluzioni per sciacqui e gargarismi, con indicazioni per il trattamento di mal di gola, raucedine e infiammazioni del cavo orale.

Il ribes nero trova impieghi anche nella medicina omeopatica, dove lo si può trovare sotto forma di tintura madre, granuli, gocce orali o macerato glicerico. In questo campo, la pianta viene utilizzata in caso di rinite e asma allergiche, febbre da fieno, dolori osteoarticolari, dolori reumatici e artriti.

La quantità di rimedio omeopatico da assumere può variare da un individuo all'altro, anche in funzione della tipologia di disturbo che si deve trattare e in funzione del tipo di preparazione e di diluizione omeopatica che si deve utilizzare.