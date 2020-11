Proprietà della Papaya in Erboristeria

La miscela di enzimi proteolitici nota come papaina che si estrae dal lattice ottenuto per incisione del frutto immaturo di papaya viene utilizzata come ausilio per la digestione proteica e trova impiego anche nel campo dell'industria alimentare.

Attività Biologica

La papaina grezza è una miscela contenente le diverse proteasi presenti all'interno del lattice estratto dal frutto immaturo della papaya. I principali componenti di questa miscela sono la papaina pura, la chimopapaina A e B e la papaina proteasi.

Come accennato, la papaina estratta dalla papaya viene utilizzata come adiuvante della digestione proteica. Non a caso, essa viene considerata come una sorta di analogo della pepsina umana; analogia, questa, che le ha permesso di acquisire il nome di "pepsina vegetale".

Alla papaina, inoltre, sono attribuiti effetti anti-ulcera e proprietà antimicrobiche e antielmintiche. Tuttavia, questa sostanza rimane comunque priva di indicazioni terapeutiche ufficiali.

Nonostante ciò, la papaina è utilizzata spesso nel campo dell'industria alimentare, dove viene impiegata per chiarificare le bevande e per ammorbidire le carni.

In commercio, poi, vi sono numerosi integratori alimentari a base di papaya fermentata, ossia a base di un particolare estratto che si ottiene facendo fermentare (tramite fermentazione microbica) il frutto della papaya polverizzato. Alla papaya fermentata vengono attribuite proprietà antiossidanti e anti-età.

Benché l'utilizzo della papaya fermentata come antiossidante non sia stato ufficialmente autorizzato, questa sua interessante proprietà è stata oggetto di vari studi in cui ne vengono analizzati gli effetti in pazienti affetti da disturbi o patologie caratterizzati da stress ossidativo, come, ad esempio, il morbo di Alzheimer.

NOTA BENE Quando la papaya viene utilizzata per scopi simil-terapeutici, è essenziale utilizzare preparazioni definite e standardizzate in principi attivi (papaina), poiché solo così si può conoscere la quantità esatta di sostanze attive che si stanno assumendo. Quando si utilizzano preparazioni a base di papaya, le dosi di prodotto da assumere possono variare in funzione della quantità di papaina contenuta. Tale quantità, solitamente, è riportata direttamente dall'azienda produttrice sulla confezione o sul foglietto illustrativo dello stesso prodotto, pertanto, è molto importante seguire le indicazioni da essa fornite. In qualsiasi caso, prima di assumere per fini terapeutici un qualsiasi tipo di preparazione contenente papaya, è bene rivolgersi preventivamente al proprio medico.

Papaya nella Medicina Popolare e in Omeopatia

La papaya e la papaina sono spesso impiegate nella medicina popolare per contrastare i disturbi digestivi.

Le foglie della papaya, invece, vengono utilizzate all'interno di preparazioni per il trattamento dei disturbi legati al tratto gastroenterico e per contrastare le infestazioni intestinali da parassiti, ma non solo. Infatti, le foglie di papaya trovano impiego - soprattutto nella medicina indiana - anche nel trattamento delle emorroidi, della tosse, delle bronchiti e dei calcoli renali.

In omeopatia, la papaya è utilizzata come rimedio per rafforzare le difese immunitarie. È disponibile in diverse preparazioni sotto forma di soluzioni o globuli. La posologia di prodotto può variare in funzione della diluzione omeopatica che si utilizza.