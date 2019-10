Olio essenziale di lavanda: come usarlo e quale scegliere

L'olio di lavanda è un'olio essenziale forse meno conosciuto di altri, estratto dalla Lavandula angustifolia - comunemente conosciuta come lavanda - e ricco di proprietà. Oltre ad emanare un buon profumo, ideale per regalare un aroma delicato alla casa, l'olio essenziale di lavanda è ricco di proprietà calmanti, antinfiammatorie, rilassanti.

Oggi andiamo alla scoperta dell'olio di lavanda, per scoprirne usi e benefici.

I benefici dell'olio essenziale di lavanda

Utilizzato soprattutto per usi esterni, l'olio di lavanda è utile - secondo alcuni studi - anche se assunto per via orale. E' ricco di proprietà antibatteriche, antifungine; ha proprietà sedative; è un antinfiammatorio e antidolorifico naturale.

Secondo alcuni studi, l'olio di lavanda è persino capace di portare benefici a livello del tratto gastrointestinale. In caso di gastrite, coliche, flatulenza, questo prodotto naturale agisce da antispasmodico ed è ricco di proprietà carminative. Come antispasmodico, sembra essere utile anche in caso di dolori mestruali e cistite. Suggerito persino per combattere la forfora, l'acne e i dolori reumatici.

Infine, l'olio di lavanda è un buon alleato dei bambini: cicatrizzante naturale e delicato, indicato anche in caso di ferite e ustioni; utile per agire da antinfiammatorio dopo punture d'insetto, di medusa, scottature o eritemi e da calmante in caso di raffreddore, coliche dei più piccoli, insonnia e stati di agitazione notturni.

Prima di utilizzare questo olio essenziale, in ogni caso, è importante parlarne con un esperto.

Di seguito alcuni oli essenziali di Lavanda da acquistare direttamente online:

Olio di lavanda naturale

Photo Courtesy

Iniziamo con un olio di lavanda essenziale, ottenuto dalla distillazione a vapore degli steli fioriti. Un olio conosciuto soprattutto per le sue proprietà rilassanti. Si tratta dell'olio di lavanda Naissance, consigliato da Amazon.

Da usare puro o diluito, per massaggi, per rendere la pelle morbida, idratata e profumata. Suggerito anche per la cura dei capelli, aggiungendo alcune gocce allo shampoo. L'olio di lavanda Naissance è ottimo anche per regalare un aroma delicato agli ambienti della casa.

Olio di lavanda 100% puro

Photo Courtesy

Mansi offre un olio essenziale di lavanda 100% puro, privo di sostanze chimiche e additivi nocivi. L'uso di questo olio è consigliato per massaggi (anche per alleviare dolori muscolari). Come olio profumato per ambienti: si può mettere qualche goccia negli umidificatori dei termosifoni, oppure in potpourri. Allevia l'insonnia: questo olio, infatti, promette di ridurre lo stress, allevia la depressione, allevia il mal di testa e l'insonnia. Basta aggiungere 1 - 3 gocce sul cuscino o sul letto per rilassarsi e dormire sonni sereni.

Aromaterapia di lavanda

Photo Courtesy

Se siete indecisi sull'aroma da regalare alla vostra casa, se amate la lavanda, ma anche la menta, l'eucalipto, l'arancia e non solo, ecco un simbatico kit per profumare gli ambienti come si preferisce. Un set di oli per aromaterapia, dalla citronella all'albero del tè, passando - ovviamente - per la lavanda, da aggiungere agli umidificatori dei termosifoni, ai diffusori con bastoncini o ad un potpourri per donare alla casa profumi piacevoli e dai benefici più svariati.

