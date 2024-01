Nota bene

Questo articolo intende aiutare il lettore nella rapida identificazione dei rimedi di origine naturale che possono rivelarsi utili contro le occhiaie. Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni.

Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'auto terapia e il fai da te e di consultare preventivamente il proprio medico o lo specialista per accertare l'assenza di cause di origine patologica e per valutare l'eventuale controindicazione all'uso di qualsiasi rimedio di origine naturale o prodotto che lo contiene.