Il mirtillo rosso americano o cranberry è un arbusto sempreverde di origine nord-americana, molto simile dal punto di vista botanico al nostro mirtillo . Cresce spontaneo nel Nord America in terreni palustri acidi ed è per questo che è anche noto con il nome di mirtillo rosso palustre americano. Il fiore del cranberry è di colore bianco o rosa chiaro, a forma di campana. Il frutto, piccolo e rossastro, è polposo ed aspro.

Come già detto, il cranberry è anche noto come mirtillo rosso americano o mirtillo rosso palustre americano. Talvolta, è anche detto "american cranberry".

Proprietà del Cranberry in Erboristeria

Il cranberry (o mirtillo rosso americano, che dir si voglia) rientra nella composizione di diversi integratori alimentari con indicazioni per favorire la corretta funzionalità delle vie urinarie e per prevenirne eventuali infezioni batteriche (come, ad esempio, quelle che possono dare origine a cistite).

In queste preparazioni, lo si può trovare sia da solo, sia in associazione ad altre piante con proprietà analoghe alle sue.

Attività Biologica

Il cranberry è largamente impiegato in fitoterapia per prevenire le infezioni del tratto urinario, benché non si possa parlare di vere e proprie indicazioni terapeutiche. Nonostante ciò, esistono diversi studi a supporto delle proprietà antibatteriche ascritte al cranberry.

In diversi studi controllati, infatti, il cranberry - oltre ad esibire spiccate proprietà antiossidanti - si è dimostrato efficace nella prevenzione e nel trattamento di infezioni recidivanti e croniche delle vie urinarie. A tal proposito, nel 2004 è stata sviluppata un'interessante metanalisi (Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J. Cranberries for preventing urinary tract infections) che ha indagato l'effetto di varie preparazioni di cranberry sulle infezioni delle vie urinarie.

Nella suddetta metanalisi sono stati inclusi sette studi clinici controllati: in cinque di questi è stato esaminato l'effetto del succo di cranberry versus placebo; mentre gli altri due hanno studiato l'effetto del cranberry in capsule versus placebo.

I prodotti a base di cranberry hanno dimostrato, rispetto al placebo, di poter ridurre in modo significativo l'incidenza delle infezioni urinarie dopo dodici mesi. Non sono emerse differenze di rilievo per quanto riguarda l'efficacia tra il succo e le capsule di mirtillo rosso americano, e gli effetti collaterali sono stati scarsi e sovrapponibili a quelli del placebo.

La metanalisi ha quindi concluso che sia il succo, sia le capsule di cranberry possono essere efficaci nel ridurre l'incidenza delle infezioni urinarie, anche se molti pazienti hanno abbandonato la terapia durante il suo svolgimento.

Inoltre, è importante sottolineare il fatto che nei diversi studi sono stati utilizzati preparati e dosi differenti di cranberry. Pertanto, non è del tutto chiaro quale sia la durata ideale del trattamento e quali siano le quantità e le concentrazioni migliori per ottenere l'effetto desiderato.

Per quanto riguarda il meccanismo d'azione tramite il quale il mirtillo rosso americano esercita la sua azione antimicrobica, inizialmente, è stato ipotizzato che quest'attività fosse correlata alla capacità della pianta di acidificare le urine, rendendole meno ospitali per la proliferazione batterica. Successivi studi hanno, invece, evidenziato che il meccanismo d'azione principale non dipende tanto dalla capacità di acidificare le urine, quanto piuttosto dalla capacità della pianta di inibire l'adesione dei microorganismi alle membrane cellulari dell'epitelio urinario dell'ospite.

In particolare, uno studio condotto in vitro ha dimostrato che il cranberry è in grado di esercitare una potente inibizione dell'adesione cellulare di Escherichia coli fimbriato (uno dei più comuni agenti eziologici delle infezioni urinarie, coinvolto in circa l'80% dei casi) e di altri patogeni Gram-negativi (come, ad esempio, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa) che infettano le vie urinarie.

Tale attività sembra sia dovuta alle proantocianidine, polifenoli che inibiscono selettivamente le adesine prodotte dai batteri, riducendone così l'adesione alle cellule uroepiteliali dell'ospite e favorendone l'eliminazione con l'urina. Le proantocianidine più attive in questo senso sembrano essere quelle di tipo A che, infatti, sono maggioritarie nel "fitocomplesso mirtillo rosso americano".

Tuttavia, il cranberry non sembra efficace nel far rilasciare i batteri che hanno già aderito alle cellule epiteliali urinarie. La sua efficacia, pertanto, sembrerebbe maggiore in termini preventivi.

L'attività antiadesiva del succo di cranberry potrebbe risultare utile anche nell'impedire l'adesione ai denti dei batteri della flora orale, implicati nella formazione e nella stabilità della placca dentale; analogo discorso per l'Helicobacter pylori, agente eziologico di molti casi di ulcera peptica.

Il cranberry, inoltre, è ricco di composti fenolici monomerici e polimerici che svolgono un'azione protettiva sulle cellule nei confronti dei radicali liberi, proteggendole dal danno ossidativo, il cui effetto benefico e protettivo pare esercitarsi anche a livello cardiovascolare.

Approfondimento I pili o fimbrie possono essere paragonati ai tentacoli di una piovra, mentre le adesine alle ventose distribuite sulla loro superficie. Le adesine sono localizzate nei pili o fimbrie presenti sulla superficie batterica, e sono capaci di aderire a specifici recettori monosaccaridici e/o polisaccaridici situati sulla superficie delle cellule dell'epitelio vescicale. In questo modo, il batterio completa la fase di adesione, neutralizzando l'azione dilavante delle urine (uno dei meccanismi di difesa naturali contro le infezioni urinarie). L'E. coli presenta 2 tipi di adesine, morfologicamente simili, ma che si legano a due recettori differenti: I pili di tipo 1 - espressi dai ceppi sia uropatogeni sia non uropatogeni - hanno per recettore il D-mannosio (mannosio-sensibili). La Mucosa urinaria è in grado di secernere attivamente glicoproteine con residui di mannosio, che si legano avidamente ai pili di tipo I occupando i siti di legame alle cellule uroepieliali. In questo modo il mannosio contrasta l'attecchimento del patogeno e ne favorisce l'eliminazione urinaria.

- hanno per recettore il D-mannosio (mannosio-sensibili). La Mucosa urinaria è in grado di secernere attivamente glicoproteine con residui di mannosio, che si legano avidamente ai pili di tipo I occupando i siti di legame alle cellule uroepieliali. In questo modo il mannosio contrasta l'attecchimento del patogeno e ne favorisce l'eliminazione urinaria. Le P-fimbrie espresse solo da ceppi uropatogeni , si legano ad un recettore polisaccaridico (mannosio-resistente). Le PAC del mirtillo rosso americano mostrano un’attività inibitoria molto forte nei confronti delle adesine “ mannosio-resitenti ” (fimbrie-P) . Per questo motivo mannosio e cranberry sono spesso associati all'interno di integratori e rimedi naturali per combattere le infezioni urinarie.

Cranberry per Prevenire le Infezioni Urinarie

Come accennato, per quel che riguarda l'utilizzo del cranberry non è possibile parlare di vere e proprie indicazioni terapeutiche dal momento che i prodotti che lo contengono non sono veri e propri farmaci.

Nonostante ciò, poiché la sua efficacia sembra comprovata, il suo utilizzo per prevenire le infezioni delle vie urinarie si è largamente diffuso.

Va precisato, tuttavia, che in quanto rimedio naturale, la sua efficacia potrebbe variare da individuo a individuo: se per alcuni può rivelarsi un valido aiuto preventivo contro le infezioni delle vie urinarie, per altri potrebbe risultare del tutto inutile.

Nota Bene Sebbene molti casi d'infezioni delle vie urinarie rispondano bene al trattamento con cranberry, è sempre consigliabile evitare l'auto-terapia e farsi seguire da un medico. Le infezioni urinarie, infatti, non devono essere trascurate e quando già in atto possono necessitare di terapie farmacologiche che solo la suddetta figura sanitaria può prescivere. A questo proposito, si ricorda che un'infezione urinaria trascurata può degenerare e dare origine a complicazioni anche gravi.

Cranberry nella Medicina Popolare e in Omeopatia

Il Cranberry veniva utilizzato in passato dagli indiani d'America sia nella comune dieta, sia come medicamento per trattare calcoli renali ed altri problemi urinari. I marinai, invece, lo impiegavano per la prevenzione dello scorbuto, grazie al suo contenuto di vitamina C.

Inoltre, il cranberry è stato utilizzato nella medicina tradizionale anche per il trattamento del diabete di tipo 2 e della sindrome da stanchezza cronica, oltre ad essere impiegato come rimedio diuretico, antisettico, antipiretico e addirittura anticancerogeno.

Al momento, il cranberry non è utilizzato nella medicina omeopatica.