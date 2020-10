Proprietà del Tea Tree Oil in Erboristeria

La melaleuca - o meglio, l'olio essenziale da essa estratto - è ritenuto il rimedio d'eccellenza contro le infezioni batteriche e fungine che possono interessare la cute e alcune mucose. Come qualsuiasi olio essenziale, tuttavia, se usato puro può causare irritazione e altri spiacevoli effetti indesiderati.

Attività Biologica

All'olio di melaleuca sono attribuite spiccate proprietà antibatteriche confermate da diversi studi condotti in merito.

Quest'azione antimicrobica sembra sia svolta dal suddetto olio attraverso la denaturazione delle proteine della membrana cellulare batterica, con conseguente distruzione della membrana stessa e morte del batterio.

L'olio di melaleuca ha anche dimostrato di possedere un'attività antifungina; in particolare si è rivelato efficace nel contrastare le infezioni sostenute da dermatofiti e lieviti, come, ad esempio, la Malassezia furfur, il Microsporum canis e la Candida albicans.

Infine, pare che l'olio di melaleuca sia anche efficace contro le infestazioni da pidocchi.

Per approfondire:

Melaleuca nella Medicina Popolare e in Omeopatia

Nella medicina popolare, la melaleuca viene utilizzata come rimedio interno per il trattamento di faringiti, tonsilliti, sinusiti e coliti.

Esternamente, invece, la medicina tradizionale sfrutta questa pianta come rimedio per contrastare le infezioni cutanee, le onicomicosi, le gengiviti, le ulcere della mucosa orale, le scottature e le punture d'insetto.

Per quanto riguarda la medicina omeopatica, invece, al momento la melaleuca non trova impieghi di rilievo in quest'ambito.