Erbe Utili contro l'Insonnia: quali sono?

Introduzione Il vastissimo mondo dei rimedi naturali comprende diverse erbe e piante che possono essere sfruttate per favorire l'addormentamento e il sonno nei casi in cui questi risultino essere alterati. Shutterstock Fermo restando che l'efficacia di un rimedio potrebbe variare da individuo a individuo, è opportuno sottolineare che il ricorso alle erbe per il trattamento dell'insonnia, in linea generale, è utile solo nei casi più lievi e comunque di origine non patologica. I casi più severi di insonnia e/o su base patologica, invece, richiedono l'intervento del medico. Nota: questo articolo intende aiutare il lettore nella rapida identificazione dei rimedi naturali utili per contrastare l'insonnia. Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni.

Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'autoterapia e di consultare preventivamente il proprio medico per accertare l'assenza di controindicazioni ed interazioni farmacologiche prima di assumere qualsiasi tipologia di erbe o loro derivati per contrastare l'insonnia.

Disturbi del Sonno e Insonnia Con il termine insonnia si vuole indicare un disturbo caratterizzato da difficoltà di addormentamento e da un sonno alterato sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. Il risultato è un riposo insufficiente e/o disturbato che non consente all'individuo di recuperare le energie. Cause dell'Insonnia Le cause dell'insonnia possono essere molteplici e avere origini differenti. In molti casi, l'insonnia è provocata da cause di natura psicologica, da stress, preoccupazioni e/o abitudini sbagliate; ma vi sono anche casi in cui il disturbo può essere causato da patologie - o esserne la conseguenza - o dall'assunzione di farmaci. Trattamento dell'Insonnia Il trattamento dell'insonnia è soggetto a numerose variabili. In funzione della causa scatenante e della gravità con cui il disturbo si presenta, infatti, è possibile aggredire il problema in differenti modi. Nei casi più gravi, normalmente, è richiesto l'intervento del medico che, se lo ritiene necessario, può prescrivere al paziente l'assunzione di farmaci per dormire (sedativo-ipnotici o farmaci ipnotico-sedativi, che dir si voglia). Nei casi più lievi e di origine non patologica, anche i rimedi naturali a base di erbe potrebbero rappresentare un aiuto.