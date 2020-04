Garcinia cambogia in Erboristeria: Proprietà della Garcinia cambogia

La Garcinia cambogia è un albero dal tronco legnoso di medie dimensioni che tipicamente cresce in aree tropicali. Ad interessare in modo particolare è la buccia dei suoi frutti che contiene la sostanza attiva che ha reso questa pianta così famosa: l'acido idrossicitrico.

Le presunte proprietà dimagranti ascritte alla garcinia cambogia sono da attribuirsi all'acido idrossiacetico (HCA) in essa contenuto.

Sembra che l'HCA possa favorire il dimagrimento attraverso l'inibizione di un particolare enzima - l'adenosin trifosfato citrato liasi - il cui compito è quello di convertire il citrato in ossalacetato e acetil-coenzima A (Ac-CoA) a livello epatico. L'acetil-CoA, infatti, è il substrato di partenza per la sintesi degli acidi grassi, dei trigliceridi e del colesterolo.

Numerosi e discordanti sono i pareri riguardanti la reale efficacia della Garcinia cambogia. Infatti, diversi studi sono stati condotti a riguardo e i risultati ottenuti sono alquanto contrastanti.

Garcinia cambogia: funziona?

Mentre alcune ricerche condotte hanno affermato l'utilità della Garcinia cambogia come COADIUVANTE nei trattamenti dimagranti, altri lavori hanno, invece, dimostrato che i preparati a base di questa pianta non sono tanto più efficaci rispetto al placebo.

Nonostante il dibattito ancora acceso circa le proprietà anti-obesità di questa particolare specie di garcinia, in commercio sono reperibili numerosi integratori alimentari che la contengono, generalmente, titolati al 50-60% in acido idrossiacetico.