La frangola possiede proprietà lassative, conferitele dai glucosidi antrachinonici in essa contenuti. L'azione lassativa esercitata dai derivati antracenici di cui sopra è di tipo irritativo. Più nel dettaglio, tali molecole agiscono inducendo una secrezione attiva di acqua ed elettroliti nel lume intestinale, ostacolandone l'assorbimento a livello del colon e stimolando la peristalsi intestinale.

Date le sue proprietà, la frangola viene quindi utilizzata come rimedio contro costipazione o stitichezza.

La corteccia della frangula è reperibile in taglio tisana o all'interno di miscele pronte all'uso contenenti anche altre erbe che possono coadiuvare l'azione della stessa frangola, oppure possono possedere diverse proprietà in funzione dell'effetto che si vorrebbe la tisana esercitasse.

Gli estratti di corteccia di frangola, inoltre, possono rientrare nella composizione di integratori aliemntari (generalmente in associazione ad altri estratti di erbe con azione simile) ideati per favorire il transito intestinale.

Tuttavia, precisiamo che prima di assumere qualsivoglia prodotto a base di frangola, è assolutamente indispensabile chiedere consiglio al proprio medico allo scopo di individuare la presenza di eventuali condizioni o situazioni nell'ambito delle quali l'uso della frangola o dei suoi estratti non deve essere fatto.

Il ricorso al consiglio del medico dovrebbe a maggior ragione essere effettuato alla luce dell'aggiornamento del regolamento europeo per quel che riguarda il contenuto di derivati antracenici all'interno di alimenti e integratori.

Approfondimento: Nuovo Regolamento Europeo del 18 Marzo 2021

In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna.

Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene.

Il testo completo è consultabile cliccando qui. Tuttavia, possiamo riassumere i punti principali nel seguente modo: