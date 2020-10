L'erisimo è una pianta molto comune in AFrica ed Europa, dove lo si può trovare in terreni incolti e vicino a centri abitati.

Proprietà dell'Erisimo in Erboristeria

L'erisimo trova impieghi in fitoterapia per le attività benefiche che svolge nei confronti dell'apparato respiratorio. Pertanto, si ritiene che questa pianta sia particolarmente utile in caso di affezioni delle vie aeree.

Non sorprende, pertanto, come i suoi estratti rientrino nella composizione di diversi prodotti (parafarmaci - integratori alimentari) per favorire il benessere di mucosa orofaringea, vie aeree e tono della voce.

Attività Biologica

All'erisimo sono attribuite proprietàantinfiamamtorie, espettoranti, mucolitiche, emollienti e trofiche per la mucosa dell'apparato respiratorio. Tali proprietà sembrano essere imputabili ai glucosidi solforati contenuti nella stessa pianta.

L'erisimo, quindi, può rivelarsi utile per alleviare le infiammazioni della gola, per risolvere l'afonia e la raucedine associate a laringiti, faringiti e tracheiti e per placare le irritazioni delle prime vie aeree conseguenti a tosse, influenza e raffreddore. Inoltre, la pianta viene utilizzata anche come infuso per conferire sollievo in presenza di laringiti e tracheobronchiti.

Tuttavia, nonostante tutte le proprietà attribuite all'erisimo e i conseguenti utilizzi che se ne fanno, gli studi scientifici sulle sue effettive attività biologiche sono ancora piuttosto scarsi. Difatti, i suddetti impieghi derivano dai cosiddetti usi tradizionali della pianta.

Ad ogni modo, nonostante la mancanza di trial clinici sull'uomo, vi sono comunque alcuni dati (benché limitati) - inclusi testpreclinici - che possono comunque fornire informazioni in merito alle attività svolte dall'erisimo e dai suoi estratti.

Attività Antiossidante

Sulla base delle valutazioni ad oggi fatte, sembrerebbe che l'erisimo sia in grado di esercitare un'azione di "radical scavenger", ossia di "spazzino di radicali liberi".

Studi condotti su animali avrebbero evidenziato l'attività antinfiammatoria esercitata dagli estratti di erisimo; tuttavia, l'effetto antiflogistico, nell'ambito di questi studi, è stato raggiunto utilizzando alte concentrazioni delle preparazioni di erisimo. Pertanto, è necessario condurre ulteriori ricerche in merito per poter confermare la presenza di componenti antinfiammatori all'interno degli estratti della pianta.

Attività Antimicrobica

Secondo una ricerca, gli estratti acquosi di erisimo avrebbero mostrato di essere in grado di contrastare la crescita di alcuni tipi di batteri (sia Gram-positivi che Gram-negativi) e di alcuni tipi di funghi, evidenziando come gli estratti ottenuti dalla pianta fresca siano più efficaci di quelli ottenuti dalla pianta essiccata. Ad ogni modo, per confermare una simile attività, bisognerebbe condurre ricerche più approfondite.

Erisimo nella Medicina Popolare e in Omeopatia

Le azioni benefiche sull'apparato respiratorio e sulla mucosa orofaringea tuttora riconosciute alla pianta derivano proprio dalla medicina popolare e dall'impiego treadizionale della pianta e dei suoi estratti che dura ormai da moltissimi anni.

La medicina popolare impiega l'erisimo proprio per il trattamento di diversi tipi di affezioni delle vie aeree. Inoltre, nell'antichità l'erisimo veniva impiegato addirittura come rimedio contro gli avvelenamenti e le infezioni.

L'erisimo viene sfruttato anche dalla medicina omeopatica, dove lo si può trovare sotto forma di granuli, tintura madre e gocce orali. In quest'ambito, la pianta viene utilizzata in caso di tracheiti, raucedine e perdita della voce.

La dose di rimedio omeopatico da assumersi può variare fra un individuo e l'altro, anche in funzione del tipo di disturbo che si necessita trattare e in funzione della tipologia di preparazione e di diluizione omeopatica che si vuole impiegare.