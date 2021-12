L'enotera è una pianta originaria del Nord AMerica, ora naturalizzata in buona parte dell'Europa e in alcune aree dell'Asia.

Proprietà dell'Enotera in Erboristeria

Attività Biologica e Prorpietà

L'olio ottenuto dai semi di enotera costituisce una ricca fonte di acidi grassi polinsaturi.

In particolare, fra questi spiccano soprattutto l'acido gamma-linolenico (o GLA) e l'acido linolenico, che può essere convertito dal nostro organismo in GLA grazie all'azione dell'enzima delta-6-desaturasi.

L'acido gamma-linolenico svolge un ruolo essenziale nel nostro corpo. Infatti, tale acido - una volta nell'organismo - viene convertito in acido diomo-gamma-linolenico che, a sua volta, viene convertito in prostaglandina E1 (o PGE1) e trombossano A1 (TXA1). La PGE1 è una prostaglandina ad azione antinfiammatoria e svolge anche un'azione protettiva nei confronti delle membrane cellulari. Il TXA1 possiede anch'esso proprietà antiflogistiche, oltre ad essere in grado di esercitare un'azione vasodilatatrice.

Inoltre, in un'analisi di laboratorio, l'olio di enotera ha dimostrato di possedere attività antiossidanti.

Per via del suo contenuto di acidi grassi, alcuni autori suggeriscono una potenziale utilità dell'olio di enotera in caso di deficit dell'enzima delta-6-desaturasi, in presenza di patologie come l'ipercolesterolemia, l'ipertensione, la neuropatia diabetica o la sindrome dell'intestino irritabile. Secondo altri autori ancora, invece, l'olio di enotera potrebbe essere utile nel conferire sollievo dai sintomi fisici e psichici della sindrome premestruale (PMS).

Nonostante queste ipotesi, l'utilizzo dell'olio di semi di questa pianta non ha ottenuto l'approvazione ufficiale per alcun tipo d'indicazione terapeutica. Tuttavia, in commercio è possibile reperire integratori alimentari a base di olio di enotera proposti come rimedi per favorire il trofismo e la funzionalità cutanee, per favorire il benessere articolare e per contrastare i disturbi del ciclo mestruale.

Si segnala, infine, che l'olio di enotera viene largamente impiegato anche in ambito cosmetico.

Enotera nella Medicina Popolare e in Omeopatia

Le proprietà dell'olio di enotera sono note già da tempo alla medicina popolare, che lo utilizza proprio come rimedio antinfiammatorio (soprattutto in caso di patologie cutanee) e come rimedio contro la sindrome premestruale.

Altri impieghi non approvati del suddetto l'olio ne prevedono l'uso in caso di ipercolesterolemia, vampate di calore associate alla menopausa, mastalgia, ipertensione, artrite reumatoide, patologie autoimmuni.

L'enotera, inoltre, viene sfruttata anche dalla medicina omeopatica, dove la si può trovare sotto forma di granuli, gocce orali e tintura madre. In quest'ambito la pianta viene utilizzata in caso di diarrea nei bambini, artriti, reumatismi e asma.

La quantità di rimedio omeopatico da assumersi può variare fra un individuo e l'altro, anche in funzione del tipo di disturbo che si necessita trattare e a seconda della tipologia di preparazione e di diluizione omeopatica che s'intende impiegare.