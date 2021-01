Depressione in Erboristeria

Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni . Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'autoterapia e di consultare preventivamente il proprio medico per accertare l'assenza di controindicazioni ed interazioni farmacologiche.

Questo articolo intende aiutare il lettore nella rapida identificazione dei rimedi naturali utili nel trattamento dei vari sintomi, disturbi e patologie. Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico.

Si definisce depressione ogni squilibrio, più o meno grave in difetto, dell'umore.

La depressione non è un semplice cambiamento dell'umore in senso negativo, ma il risultato dell'azione di più sintomi che possono far cambiare, anche in maniera considerevole, il modo di agire della persona. Molto spesso la depressione è accompagnata da insonnia, disturbi alimentari, difficoltà nella concentrazione, ideazioni suicide e/o autolesioniste.