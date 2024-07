Originaria dell'Asia meridionale e ampiamente diffusa e utilizzata dai Paesi qui presente, la curcuma è molto apprezzata anche in Occidente non solo in ambito culinario, ma anche in ambito erboristico e fitoterapico per le proprietà che le vengono attribuite, in gran parte riconducibili al suo contenuto di curcumina.

La parte della curcuma utilizzata per scopi erboristici e fitoterapici è la stessa impiegata in cucina, ossia il rizoma, dapprima bollito e poi essiccato e polverizzato , da cui si ottengono estratti che vengono titolati e standardizzati in principi attivi per poi essere inseriti all'interno di integratori alimentari.

Inoltre, numerosi studi sono stati svolti - e si stanno tuttora svolgendo - in merito alle potenziali proprietà antitumorali della curcumina. La curcumina, infatti, pare sia in grado di esercitare un'azione antineoplastica inibendo l'espressione di particolari geni proto-oncogeni e inibendo l'attività di particolari protein-chinasi implicati nello sviluppo e nella crescita dei tumori.

Impieghi e utilizzi

Come si usa la curcuma?

La curcuma, o meglio, gli estratti ottenuti dal suo rizoma, rientrano nella composizione di diversi integratori alimentari, sia da soli che in associazione ad altri estratti vegetali o ingredienti.

Per via delle proprietà benefiche attribuite nei confronti dell'apparato digerente (proprietà eupeptiche, colagoghe, coleretiche e contro la formazione di gas intestinali), la curcuma e i prodotti che la contengono vengono proposti come rimedi per favorire la funzione digestiva.

Allo stesso tempo, gli integratori a base id estratti di curcuma vengono proposti come rimedi per supportare il benessere di ossa e articolazioni e come rimedi ad azione antiossidante.

Usi della curcuma nella medicina popolare

Nella medicina popolare la curcuma viene utilizzata come rimedio contro i più disparati disturbi. Infatti, questa pianta viene usata internamente - oltre che per trattare disturbi gastrici ed epatici - anche come rimedio contro diarrea, coliche, infezioni e infiammazioni delle vie respiratorie, infezioni e infiammazioni delle vie urinarie e dei reni e mal di testa. In passato, la curcuma è stata impiegata perfino come rimedio contro la lebbra.

Esternamente, invece, la curcuma è utilizzata nella medicina popolare nel trattamento delle ferite infette, delle contusioni, delle infiammazioni cutanee, delle infiammazioni della mucosa orale e perfino contro le infezioni oculari.

Curcuma in omeopatia

In omeopatia la curcuma viene impiegata come rimedio contro le dislipidemie, contro le infiammazioni e contro il dolore articolare e per favorire la digestione.