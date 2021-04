Proprietà della Cassia fistula in Erboristeria

La cassia fistula viene utilizzata come lassativo osmotico in presenza di stitichezza occasionale.

Attività Biologica

La cassia fistula rientra nella composizione di integratori alimentari e farmaci impiegati per favorire il transito intestinale in presenza di stitichezza occasionale. Difatti, grazie al suo contenuto di glicosidi antrachinonici, la cassia fistula è in grado di esercitare un'azione lassativa: queste molecole sono capaci di stimolare la peristalsi intestinale, favorendo il transito del materiale contenuto nello stesso intestino, quindi, favorendo l'evacuazione.

Da alcuni studi condotti in vitro, inoltre, è emerso che alcune preparazioni ottenute dai frutti della cassia sono in grado di esercitare effetti antibatterici e antivirali.

Naturalmente, nonostante i risultati ottenuti, sono necessari approfonditi studi clinici prima di poter approvare simili applicazioni della cassia fistula in campo medico, in modo tale da stabilirne la reale efficacia terapeutica e l'effettiva sicurezza d'uso sull'uomo.

Cassia nella Medicina Popolare e in Omeopatia

Le proprietà lassative della cassia sono note già da molto tempo alla medicina popolare che utilizza questa pianta proprio come rimedio purgante.

La medicina tradizionale indiana, invece, sfrutta la cassia per il trattamento di una grande varietà di disturbi, quali la flatulenza, la stitichezza, l'anoressia, la febbre, la gotta, l'ittero, il prurito ed altre affezioni cutanee.

Per quanto riguarda la medicina omeopatica, invece, al momento la cassia non trova impieghi di rilievo in quest'ambito.