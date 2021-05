Proprietà della Cascara in Erboristeria

Per via del suo contenuto di derivati idrossiantracenici e loro glucosidi, la cascara è dotata di proprietà lassative. Tali molecole agiscono incrementando la peristalsi ed esercitando un'azione lassativa di tipo irritativo.

La corteccia di cascara viene utilizzata per la preparazione di tisane utilizzate in presenza di stitichezza. La corteccia della pianta è reperibile sia da sola in taglio tisana, sia all'interno di miscele pronte all'uso in associazione ad altre piante che ne coadiuvano l'azione o che conferiscono ulteriori proprietà alla tisana finale.

La cascara, quindi, o meglio i suoi estratti sono utilizzati nei casi in cui è necessario favorire l'evacuazione con feci molli.

In commercio esistono diversi tipi di integratori alimentari contenenti estratti di cascara e indicati per favorire la regolarità del transito intestinale. Allo stesso tempo, gli estratti di cascara sono contenuti anche all'interno di diversi farmaci da banco (OTC) indicati per il trattamento della stitichezza occasionale.

Sia all'interno degli integratori alimentari che dei farmaci da banco, gli estratti di cascara non costituiscono l'unico ingrediente, ma spesso si trovano in associazione ad estratti di altre piante aventi proprietà simili.

Va precisato, tuttavia, che prima di assumere qualsivoglia prodotto a base di cascara per il trattamento della stitichezza, è opportuno chiedere consiglio al proprio medico curante, allo scopo di individuare eventuali controindicazioni all'uso di simili prodotti.

Aggiornamento: Nuovo Regolamento Europeo del 18 Marzo 2021 In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna. Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene. Il testo completo è consultabile cliccando qui. Tuttavia, possiamo riassumere i punti principali nel seguente modo: Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato (allegato III parte A del suddetto regolamento): Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza; Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza; Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene; Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza.

Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è sottoposto alla sorveglianza della Comunità (allegato III parte C): Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum, Rheum officinaleBaillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene; Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna contenenti derivati dell'idrossiantracene; Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene.



Cascara nella Medicina Popolare e in Omeopatia

La cascara veniva utilizzata dalla medicina popolare come tonico e come rimedio per la pulizia delle ferite.

In ambito omeopatico, invece, la cascara trova impiego come rimedio per aiutare la digestione e come rimedio contro i reumatismi.