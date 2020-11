Proprietà della Camomilla in Erboristeria

La camomilla viene utilizzata per le sue proprietà antinfiammatorie e antispastiche sulla muscolatura liscia del tubo digerente. Inoltre, essa viene sfruttata anche per le sue blande proprietà sedative.

Oltre agli estratti titolati e standardizzati in sostanze attive utilizzati soprattutto per conferire sollievo da sintomi e disturbi dell'apparato digerente, la camomilla - o meglio, i suoi capolini essiccati - vengono utilizzati in ambito casalingo per la preprazione di infusi.

Per uso esterno, invece, gli estratti di camomilla sono consigliati soprattutto in prodotti applicati su pelli infiammate, delicate, sensibili, irritate, acneiche, con couperose o foruncoli, grazie alle proprietà antiflogistiche locali ascritte alla pianta.

Nota Bene La camomilla comune o tedesca NON deve essere confusa con la camomilla romana (Anthemis nobilis). Informazioni più dettagliate sono presenti nell'articolo dedicato.

Attività Biologica

Le proprietà di cui la camomilla è dotata le sono conferite dall'olio essenziale (in particolar modo, dal camazulene e dall'alfa-bisabololo in esso contenuti) e dai flavonoidi (fra cui spicca l'apigenina) presenti al suo interno.

Grazie all'azione di questi composti, la camomilla viene sfruttata per il trattamento d'infiammazioni e irritazioni di vario genere e natura e per il trattamento delle affezioni infiammatorie del tratto gastrointestinale associate a spasmi.

Le proprietà antinfiammatorie della camomilla sono attribuibili all'apigenina e al camazulene contenuti nel suo olio essenziale. Da alcuni studi, infatti, è emerso che il camazulene è in grado di inibire la sintesi del leucotriene B4 (un particolare tipo di leucotriene coinvolto nei processi infiammatori); mentre l'apigenina è in grado di ridurre l'adesione leucocitaria alle cellule endoteliali che avviene durante l'infiammazione. Si ritiene, pertanto, che questi meccanismi d'azione siano implicati nell'effetto antinfiammatorio tradizionalemnte ascritto alla camomilla.

L'alfa-bisabololo, invece, sembra il diretto responsabile degli effetti che la camomilla esercita sul tratto gastrointestinale. Questa sostanza - che si trova all'interno dell'olio essenziale - è in grado di ridurre l'attività proteolitica della pepsina a livello gastrico, mentre i flavonoidi aiutano a ridurre eventuali stati infiammatori.

Le proprietà della camomilla, però, non finiscono qui. Infatti, numerose ricerche sono state condotte sulle altre possibili attività esercitate dai flavonoidi in essa contenuti e, in particolar modo, dall'apigenina.

Dai diversi studi svolti è emerso che l'apigenina è anche in grado di legarsi allo stesso sito recettoriale delle benzodiazepine, esercitando così una blanda azione sedativa e ansiolitica.

Dell'apigenina è stata indagata anche la potenziale attività antitumorale. Dagli studi condotti è emerso che l'applicazione topica di apigenina può essere utile nel prevenire la trasformazione dei papillomi cutanei in carcinomi. Chiaramente, nonostante i risultati incoraggianti, ulteriori e approfonditi studi sono necessari.

Camomilla contro le Infiammazioni

Come accennato, grazie all'olio essenziale e ai flavonoidi in essa contenuti, la camomilla può essere impiegata nel trattamento di stati flogistici di varia natura.

La camomilla viene utilizzata per via orale per contrastare le infiammazioni del tratto gastrointestinale, della mucosa orofaringea e delle vie aeree superiori.

Quando somministrata per via topica, invece, la camomilla trova impiego come rimedio contro le infiammazioni delle mucose, le gengiviti e le pulpiti. A tal proposito, per l'uso esterno è possibile preparare una soluzione per impacchi attraverso l'infusione di due cucchiai di camomilla in acqua calda per circa quindici minuti.

Camomilla contro gli Spasmi Gastrointestinali

Grazie alle proprietà di cui sono dotati l'alfa-bisabololo e i flavonoidi contenuti nella camomilla, questa pianta può essere utilizzata internamente per trattare i disturbi gastrointestinali associati a spasmi.

È possibile assumere la camomilla sotto forma di infuso; in alternativa, in commercio esistono prodotti per uso orale che possono essere impiegati per questi scopi (ad esempio, tintura madre, estratto liquido, ecc.).

NOTA BENE Quando si utilizzano prodotti contenenti camomilla per scopi simil-erapeutici, è essenziale utilizzare preparazioni definite e standardizzate in principi attivi, poiché solo così si può conoscere la quantità esatta di sostanze attive che si stanno assumendo. Quando si utilizzano preparazioni a base di camomilla, le dosi di prodotto da assumere possono variare in funzione della quantità di sostanze attive contenuta. Tale quantità, solitamente, è riportata direttamente dall'azienda produttrice sulla confezione o sul foglietto illustrativo dello stesso prodotto, pertanto, per la somministrazione del prodotto, è molto importante seguire le indicazioni da essa fornite. In qualsiasi caso, prima di assumere un qualsiasi tipo di preparazione contenente camomilla, è bene rivolgersi preventivamente al proprio medico, allo scopo di escludere eventuali controindicazioni all'impiego della stessa (ad esempio, allergie, terapie farmacologiche in atto non compatibili con l'assunzione di estratti di camomilla, gravidanza, allattamento, ecc.).

Camomilla nella Medicina Popolare e in Omeopatia

Nella medicina popolare, la camomilla viene impiegata internamente come rimedio contro flatulenza e diarrea; mentre viene utilizzata esternamente per trattare le emorroidi, gli ascessi e l'acne.

Nell'omeopatia, invece, la camomilla trova impiego come rimedio contro le infiammazioni e gli spasmi gastrointestinali, contro le infiammazioni delle vie respiratorie superiori e contro la dismenorrea.

Inoltre, la camomilla viene sfruttata in campo omeopatico anche per trattare i disturbi della dentizione in neonati e bambini e per trattare gli stati dolorosi in generale.

La camomilla è facilmente reperibile in preparati omeopatici sotto forma di soluzioni o granuli. La dose di prodotto da assumere potrebbe variare in funzione della diluizione omeopatica che si utilizza.