Calcoli renali rimedi naturali: quali erbe sono utili?

Se disponibile, consigliamo pertanto di cliccare sul link corrispondente al singolo rimedio per approfondire l'argomento. In ogni caso, ricordiamo l'importanza di evitare l'auto-diagnosi e l'auto-terapia e di consultare sempre il proprio medico prima di assumere qualsvoglia prodotto o rimedio al fine di accertare l'assenza di controindicazioni ed interazioni farmacologiche.

Questo articolo intende aiutare il lettore nella rapida identificazione dei rimedi naturali utili nel trattamento dei vari sintomi, disturbi e patologie. Per alcuni rimedi elencati, tale utilità potrebbe non essere stata confermata da sufficienti verifiche sperimentali, condotte con metodo scientifico. Inoltre, qualsiasi rimedio naturale presenta potenziali rischi e controindicazioni .

Cos'è un calcolo renale

Si definisce calcolo renale un'aggregazione di alcune sostanze presenti nelle urine allo stato di ipersaturazione (come fosfati, ossalati, calcio, acido urico e cistina). La formazione di questi agglomerati nel tratto urinario, in particolare a livello dei reni, può essere dovuta ad una dieta non equilibrata (elevato apporto di proteine e di sodio, scarsa assunzione di liquidi), ma anche ad una predisposizione genica, alla presenza di infezioni delle vie urinarie e alle modificazioni del pH urinario.

In molti casi, i calcoli renali sono asintomatici, ma, a volte, sono responsabili dell'insorgenza di un dolore acuto, spasmodico e molto forte (colica renale). Possono manifestarsi, inoltre, difficoltà a urinare, urgenza minzionale, nausea e vomito.

Per approfondire: