La droga è costituita dalla resina che essuda dal tronco in seguito ad incisione. Tale resina è nota come "franchincenso".

Proprietà della Boswellia in Erboristeria

Alla boswellia vengono tradizionalmente ascritte proprietà antinfiammatorie e antitumorali. I suoi impieghi sono da ricercare soprattutto nell'ambito delle medicine alternative come, ad esempio, quella ayurvedica, dove la resina estratta dalla pianta trova impiego nel trattamento di reumatismi, artrite, artrosi e dolori muscolari.

Gli estratti della pianta rientrano anche nella composizione di diversi prodotti e integratori alimentari impiegati proprio per favorire il benessere osteoarticolare.

Attività Biologica

Alla boswellia sono attribuite diverse proprietà, in particolare, antinfiammatorie e antitumorali.

L'azione antinfiammatoria ascritta alla boswellia sembra essere esercitata dall'acido boswellico contenuto nella resina estratta dalla stessa pianta. Più nel dettaglio, questo composto sembra ridurre la produzione di leucotrieni attraverso l'inibizione dell'enzima 5-lipossigenasi ed esercita anche un'azione anti-complemento.

All'acido boswellico sono imputate anche le proprietà antitumorali attribuite alla pianta. Tuttavia, gli studi condotti in merito sono ancora limitati; pertanto, prima di confermare con assoluta certezza l'effettiva azione antineoplastica della pianta e dei suoi costituenti, sono necessarie ulteriori ricerche.

L'olio essenziale estratto dalla boswellia, invece, ha dimostrato di possedere un'attività antifungina in studi condotti in vitro. Purtroppo, l'azione antimicotica esercitata da questa pianta non interessa tanto i funghi patogeni per l'uomo, quanto quelli patogeni per le piante.

Infine, si ritiene che la boswellia possa costituire un valido aiuto nel trattamento dell'artrite reumatoide, grazie alle proprietà antinfiammatorie di cui è dotata. Tuttavia, la reale efficacia terapeutica della pianta in quest'ambito resta un argomento ancora molto dibattuto. Infatti, mentre alcuni studi affermano che l'utilizzo della boswellia in pazienti affetti da artrite reumatoide produce un miglioramento dei sintomi da essa indotti, altri ancora affermano, invece, che la pianta non è in grado di apportare alcun beneficio. Pertanto, prima di poter approvare simili impieghi della boswellia in campo medico, vi è la necessità di condurre studi clinici più approfonditi.

Ad ogni modo, gli estratti di boswellia rientrano nella composizione di diversi integratori alimentari che vengono utilizzati per favorire la funzionalità articolare e dell'apparato motorio in generale.

Boswellia nella Medicina Popolare e in Omeopatia

Le proprietà della boswellia sono note già da tempo alla medicina popolare che utilizza la pianta proprio come rimedio antinfiammatorio e antiartritico; oltre ad impiegarla come rimedio per contrastare le patologie infiammatorie dell'intestino.

Nella medicina tradizionale indiana, invece, la boswellia viene impiegata nel trattamento di vari disturbi, qualidissenteria, tigna, artriti e patologie dell'apparato respiratorio.

La boswellia viene sfruttata anche dalla medicina omeopatica, dove la si può trovare sotto forma di granuli, tintura madre e gocce orali. In quest'ambito la pianta trova impiego in caso di dolori, crampi e rigidità muscolari, mal di testa, sindrome del colon irritabile, bronchiti, polmoniti, insonnia infantile e infezioni dell'orecchio.

La dose di rimedio omeopatico da assumere può variare da individuo a individuo, anche in funzione del tipo di disturbo che è necessario trattare e della tipologia di preparazione e di diluizione omeopatica che si vuole impiegare.