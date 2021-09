Artemisia in Erboristeria: Proprietà dell'Artemisia

Proprietà dell'Artemisia in Erboristeria

L'artemisia viene considerata utile per favorire la digestione e come antispasmodico contro i dolori mestruali. Mancano comunque dati di carattere scientifico circa la sua efficacia e sicurezza.

La medicina popolare e la tradizione descrivono l'artemisia come una pianta diuretica, amaro-tonica, emmenagoga, antispasmodica, sudorifera, febbrifuga, colagoga, sedativa, antielmintica, anoressizzante e digestiva.

In liquoreria, l'artemisia trova impiego nella preparazione di amari.

Attività Biologica

All'artemisia sono ascritte numerose proprietà che vengono attribuite principalmente all'olio essenziale e all'estratto acquoso ottenuti dalla pianta stessa.

Fra le diverse proprietà che questa pianta vanta, a suscitare un maggior interesse sono, probabilmente, quelle digestive e antispastiche.

L'attività digestiva dell'artemisia è riconducibile alle sostanze amare in essa contenute che agiscono stimolando la secrezione gastrica.

Per quanto riguarda l'attività antispasmodica, invece, uno studio condotto sull'estratto grezzo di artemisia ha dimostrato che quest'ultimo è dotato di attività anticolinergica. È proprio questo meccanismo d'azione che potrebbe essere alla base dell'attività spasmolitica attribuita alla pianta.

Tuttavia, le evidenze scientifiche attualmente disponibili non sono sufficienti per l'approvazione delle sopra citate applicazioni dell'artemisia in ambito terapeutico.

Artemisia nella Medicina Popolare e in Omeopatia

L'artemisia viene impiegata nella medicina popolare per il trattamento di numerosi e svariati disturbi.

L'artemisia, infatti, è utilizzata come rimedio contro disturbi gastrointestinali, contro il vomito persistente e perfino contro l'epilessia. Inoltre, questa pianta è impiegata per riattivare le cessate mestruazioni, calmando i dolori che le accompagnano, ma non è finita qui. La medicina popolare sfrutta l'artemisia anche come rimedio antielmintico e sedativo, oltre che come trattamento di diversi disturbi psichiatrici, fra cui ritroviamo la depressione, l'irritabilità, gli stati d'ansia e l'insonnia.

In ambito omeopatico, invece, l'artemisia viene impiegata come rimedio contro le convulsioni, contro le dermatosi ed altre affezioni cutanee, contro il ciclo mestruale irregolare o abbondante e come tonico muscolare.

L'artemisia è facilmente reperibile in preparati omeopatici sotto forma di granuli. La dose di prodotto da assumere può variare in funzione della diluizione omeopatica che si utilizza.

Come assumerla?

Gli estratti di artemisa sono disponibili all'interno di diversi integratori alimentari e preparazioni omeopatiche da assumersi per via orale. Tuttavia, si ricorda che - anche se di origine naturale e liberamente acquistabili - simili prodotti sono potenzialmente in grado di causare effetti indesiderati e presentare controindicazioni; pertanto, il consiglio del medico è sempre opportuno.