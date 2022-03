Proprietà dell'Arpagofito o Artiglio del Diavolo in Erboristeria

Proprietà dell'Artiglio del Diavolo in Erboristeria: quali sono?

All'artiglio del diavolo sono attribuite proprietà antinfiammatorie, analgesiche ed antireumatiche. Tali proprietà - confermate da studi condotti su animali - sembrano imputabili al contenuto dei monoterpeni iridoidi, benché si ritiene possa esservi il coinvolgimento anche di altri costituenti chimici nel conferire le suddette proprietà. Difatti, tali attività sembrano essere minori nei singoli componenti rispetto all'uso dell'estratto di artiglio del diavolo nel suo complesso.

All'arpagofito sono inoltre attribuite la capacità di stimolare la secrezione di succhi gastrici e la capacità di esercitare un effetto coleretico.

Non sorprende, quindi, che la Commessione E Tedesca abbia autorizzato l'uso della pianta in caso di disturbi digestivi, perdita di appetito e reumatismi.

Gli estratti di arpagofito sono contenuti all'interno di diversi prodotti per uso orale (integratori alimentari usati principalmente per favorire il benessere articolare) e per uso cutaneo (creme o pomate utilizzate per lenire sintomi dolorosi dovuti ad affezioni articolari e affezioni di natura reumatica).

NOTA BENE Quando l'arpagofito viene utilizzato a fini terapeutici, è essenziale utilizzare preparazioni definite e standardizzate in principi attivi (generalmente, in arpagoside), oiché solo così si può conoscere la quantità esatta di sostanze attive che si stanno impiegando. Quando si utilizzano preparazioni a base di arpagofito, iol quantitativo di prodotto da usare può variare in funzione della quantità di sostanze attive contenuta. Tale quantità, solitamente, è riportata direttamente dall'azienda produttrice sulla confezione o sul foglietto illustrativo dello stesso prodotto, pertanto, è molto importante seguire le indicazioni da essa fornite. In qualsiasi caso, prima di assumere per fini terapeutici un qualsiasi tipo di preparazione contenente arpagofito, è bene rivolgersi preventivamente al proprio medico.

Arpagofito nella Medicina Popolare

Nella medicina popolare l'arpagofito è usato per produrre unguenti da impiegare in caso di lesioni cutanee e disturbi della pelle.

La radice essiccata viene usata per ottenere sollievo dal dolore, così come in presenza di artriti, allergie, disturbi metabolici e disturbi epatici, renali, della vescica e della cistifellea.

In Sud Africa l'arpagofito trova impigo come rimedio contro la febbre e come rimedio per contrastare i disturbi digestivi.

NOTA BENE

Le applicazioni dell'arpagofito per il trattamento dei suddetti disturbi non sono né approvate, né supportate dalle opportune verifiche sperimentali, oppure non le hanno superate. Per questo motivo, potrebbero essere prive di efficacia terapeutica o risultare addirittura dannose per la salute.