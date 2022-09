Le applicazioni dell'arnica per il trattamento dei suddetti disturbi non sono né approvate, né supportate dalle opportune verifiche sperimentali, oppure non le hanno superate. Per questo motivo, potrebbero essere prive di efficacia terapeutica o risultare addirittura dannose per la salute.

L'arnica è da sempre conosciuta per le sue proprietà antinfiammatorie e per questo nella medicina popolare è utilizzata esternamente nel trattamento degli ematomi, delle contusioni , degli edemi da traumi e nel trattamento di disturbi muscolari, articolari e reumatici, ma non solo. L'arnica, infatti, viene sfruttata dalla medicina popolare anche come rimedio contro le infiammazioni di bocca e gola, contro le punture di insetti , contro le foruncolosi e contro le flebiti .

Quando si utilizzano preparazioni a base di arnica, le quantità di prodotto da applicare possono variare in funzione della preparazione presa in considerazione. Tale quantità, solitamente, è riportata direttamente dall'azienda produttrice sulla confezione o sul foglietto illustrativo del prodotto, pertanto, è molto importante seguire le indicazioni riportate.

Esistono anche veri e propri farmaci - e, più precisamente, farmaci da banco (OTC) - per uso topico a base di arnica indicati per alleviare il dolore causato da contusioni e distorsioni e per alleviare il dolore muscolare localizzato.

Non sorprende quindi, trovare in commercio numerose pomate , gel e cerotti cutanei a base di estratti di arnica e utilizzati proprio per contrastare dolori muscolari e articolari di diversa origine e natura. Molto spesso, inoltre, gli estartti di arnica presenti in questi prodotti si trovano in associazione ad altri estratti di piante aventi proprietà analoghe o complementari. Fra questi, riucordiamo gli estratti di artiglio del diavolo o arpagofito .

Come accennato, l'arnica può essere utilizzata come riemdio esterno in presenza di infiammazioni, ematomi e traumi . Questo è possibile grazie alle proprietà antinfiammatorie, antiedematose, analgesiche, e antitraumatiche che le sono conferite soprattutto dai lattoni sesquiterpenici in essa contenuti, anche se pare che all'azione benefica svolta dall'arnica contribuiscano pure l' olio essenziale e i flavonoidi in essa contenuti.

Le proprietà antinfiammatorie sono ascrivibili all' elenalina contenuta all'interno della stessa arnica. L'elenalina, infatti, è in grado d'inibire il rilascio del fattore di trascrizione NF-kB, uno dei principali fattori coinvolti nei meccanismi immunitari e nei processi infiammatori che avvengono nell'organismo.

